Ce sunt viermii marini Paralvinella hessleri, descoperiți în Pacific

Viermii de adâncime Paralvinella hessleri, care conțin 1% arsenic, trăiesc doar în cele mai fierbinți zone hidrotermale din Pacificul de Vest. Conform Livescience.com, aceste creaturi microscopice au dezvoltat o adaptare unică pentru a supraviețui în medii extreme.

Cercetătorii au fost uimiți să descopere că P. hessleri poate coloniza și prospera în zonele acide, bogate în metale ale acestor guri hidrotermale, unde temperaturile pot atinge aproximativ 320°C.

Acești viermi cresc până la aproximativ 22 mm lungime și trăiesc în tuburi protectoare atașate de coșurile hidrotermale. Așa cum spuneam, aceștia se găsesc în Pacific, cel mai mare ocean din lume care ascunde numeroase curiozități.

Cum reușesc viermii marini să trăiască în acid

P. hessleri are o strategie de supraviețuire neobișnuită care îi permite să reziste la niveluri ridicate de arsenic și sulfură toxice. Viermii stochează arsenicul în celulele pielii, unde toxina reacționează cu sulfura din fluidele hidrotermale pentru a forma orpiment – un mineral mai puțin dăunător, deși încă otrăvitor.

Într-un studiu publicat în 2025 în PLOS Biology, cercetătorii au descris procesul ca „luptă împotriva otrăvii cu otravă”. Viermii pot acumula atât de mult arsenic încât acesta reprezintă aproape 1% din greutatea lor corporală, conferindu-le o nuanță galben-portocalie distinctivă.

Ce spun oamenii de știință despre capacitate viermilor marini de a neutraliza otrava

Această descoperire deschide noi perspective asupra adaptabilității vieții în condiții extreme și ar putea avea implicații pentru înțelegerea evoluției și potențialele aplicații în biotehnologie.

„Viermii Paralvinella hessleri de un galben strălucitor erau diferiți de orice văzusem vreodată, ieșind în evidență în mod vizibil pe fundalul alb al biofilmului și peisajul întunecat al gurii hidrotermale”, a declarat co-autorul studiului, Hao Wang, într-un comunicat.

Aceștia reamintesc faptul că era greu de crezut că vreun animal marin ar putea supraviețui și cu atât mai puțin că ar putea să găsească soluții pentru a-și îmbunătății viața într-un mediu toxic.

„Era greu de crezut că vreun animal ar putea supraviețui, cu atât mai puțin prospera, într-un mediu atât de extrem și toxic”, a mai adăugat acesta, pentru sursa citată.

Ce este arsenicul, otrava pe care viermii marini o neutralizează

Arsenicul este un element chimic cu simbolul As și numărul atomic 33, ce face parte din grupa metaloizilor. Este un solid nemagnetic, de culoare cenușiu spre negru sau galben, și prezintă mai multe forme alotropice, cea mai comună fiind arsenul cenușiu cristalizat în sistem hexagonal.

Din punct de vedere toxicologic, arsenicul și unele dintre compușii săi, în special trioxidul de arsen (As2O3), sunt extrem de toxici și pot provoca intoxicații severe sau chiar moarte la doze mici.

