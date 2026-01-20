Belgia vrea vinietă de 100 de euro pentru șoferii străini

Șoferii străini care circulă pe autostrăzile din Belgia ar putea fi obligați să achiziționeze o vinietă de aproximativ 100 de euro pentru a contribui la finanțarea lucrărilor de întreținere a drumurilor. Miniștrii mobilității din regiunile Valonia și Flandra se pregătesc să oficializeze această măsură, care vizează îmbunătățirea stării infrastructurii rutiere, relatează publicația moustique.be.

Pentru cetățenii belgieni nu ar urma să existe costuri suplimentare, însă șoferii străini care tranzitează această țară ar putea fi nevoiți să plătească o taxă anuală.

Belgia analizează de mai mulți ani posibilitatea de a introduce taxe pentru utilizarea autostrăzilor, frecventate anual de aproximativ cinci milioane de vehicule înmatriculate în afara țării.

Ministrul-președinte al regiunii Valonia, Adrien Dolimont, împreună cu ministrul mobilității, François Desquesnes, urmează să negocieze această propunere cu omologii lor flamanzi pe 29 ianuarie. Modelul avut în vedere este cel elvețian, bazat pe vinietă.

Cum va funcționa sistemul de taxare

Fiecare șofer străin care va utiliza cei 1.763 de kilometri de autostrăzi belgiene, precum și drumurile naționale, va trebui să dețină o vinietă valabilă. Lipsa acesteia va fi sancționată, controalele urmând să fie realizate prin camere ANPR (Automatic Number Plate Recognition), care „citesc” numărul de înmatriculare al vehiculelor, sau în cadrul verificărilor rutiere.

Șoferii belgieni vor fi, la rândul lor, obligați să dețină o vinietă, însă vor beneficia de o reducere echivalentă a taxelor rutiere, astfel încât impactul financiar să fie neutru pentru ei. Detaliile exacte ale măsurii, care ar înlocui actualul sistem de taxare prin bariere, sunt încă în curs de definire.

Costuri mai ridicate pentru mașinile vechi

Prețul anual al vinietei ar urma să fie de aproximativ 100 de euro, cu posibilitatea unor costuri mai ridicate pentru vehiculele foarte vechi.

Dacă Belgia va urma exemplul Austriei, vor fi disponibile și vinietă pentru o zi, zece zile sau o lună, pentru a evita descurajarea turiștilor sau a rezidenților din zonele de frontieră.

În Austria, o vinietă de o zi costă 9,6 euro.

Venituri suplimentare pentru buget

Deși impactul bugetar exact nu a fost încă stabilit, estimările indică venituri suplimentare cuprinse între 140 și 300 de milioane de euro anual pentru Valonia.

Scopul principal al acestei taxe este finanțarea lucrărilor de întreținere a drumurilor, considerate în prezent într-o stare precară pe anumite segmente. În 2023, Valonia, prin intermediul Societății valone de Finanțare Complementară a Infrastructurilor (SOFICO), a cheltuit peste 410 milioane de euro pentru întreținerea și reabilitarea rețelei rutiere, fără a include costurile indirecte.

Aceste lucrări sunt finanțate în principal din taxele aplicate transportului greu.

Taxele regionale plătite de cetățenii belgieni, taxa de punere în circulație (567 de milioane de euro în 2023) și taxa anuală de circulație (155 de milioane de euro), nu sunt alocate direct sectorului infrastructurii, putând fi utilizate pentru alte cheltuieli bugetare.

Plata vinietei, compensată prin reducerea altor impozite

Pentru a garanta că belgienii nu vor plăti mai mult decât în prezent, guvernul analizează o reformă a sistemului de taxare, astfel încât plata vinietei să fie compensată prin reducerea altor impozite.

Aplicarea vinietei exclusiv pentru șoferii străini ar încălca principiul echității din cadrul Uniunii Europene, motiv pentru care autoritățile caută o soluție alternativă.

De asemenea, guvernul intenționează să folosească această măsură pentru a acoperi un vid legislativ privind vehiculele de serviciu, scutite în prezent de anumite taxe. În Valonia, aproximativ 300.000 de astfel de autoturisme generează o pierdere anuală de circa 47 de milioane de euro.

Miniștrii valoni subliniază că obiectivul principal rămâne evitarea creșterii taxelor pentru cetățenii belgieni. Detaliile finale privind implementarea, emiterea vinietei și absorbția costurilor urmează să fie clarificate în cadrul următoarelor negocieri, înainte de adoptarea și publicarea unui decret.

Autoritățile speră ca sistemul să poată fi implementat începând cu anul 2027.

În prezent, Belgia nu are vinietă pentru autoturisme. Acestea circulă gratuit pe toate drumurile, inclusiv autostrăzi. Taxa ViaPass (OBU electronic) se aplică doar camioanelor >3,5 tone, iar pentru lipsa ei amenda este de 5.000 de euro.

Numai utilizarea tunelului Liefkenshoek de lângă Anvers necesită costuri pentru transportul de persoane, care depind de mărimea vehiculului și de metoda de plată.

