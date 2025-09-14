Sistemul politic creat de Putin

În cei 25 de ani de când a fost ales pentru prima dată președinte, Putin a remodelat sistemul politic rusesc după chipul și asemănarea sa. Partidul pro-Kremlin, Rusia Unită, deține 315 din cele 450 de locuri în Duma de Stat și majoritatea numirilor regionale, potrivit unei analize a ziarul rus independent The Moscow Times

Potrivit observatorilor pentru drepturile omului, alegerile nu sunt nici libere, nici corecte. Modificările constituționale din 2020 îi permit lui Putin să rămână președinte până în 2036, când va avea 83 de ani.

Succesiunea lui Putin

În cazul în care Putin ar deceda sau ar deveni incapabil să-și exercite președinția, o serie de evenimente politice ar începe să se desfășoare în afara controlului său. Conform Constituției, prim-ministrul ar prelua președinția temporar, iar Consiliul Federației ar trebui să convoace alegeri în termen de 14 zile.

Analiștii consideră că Putin nu și-a ales un succesor, ceea ce ar putea duce la apariția mai multor pretendenți care să concureze pentru conducerea țării.

Paradoxul cercului interior al lui Putin

Mulți dintre potențialii înlocuitori ai lui Putin sunt, de asemenea, în vârstă. Figuri precum ministrul Apărării Andrei Belousov, fostul secretar al Consiliului de Securitate Nikolai Patrușev și primarul Moscovei Serghei Sobianin au fost menționați ca posibili succesori. Cel mai tânăr dintre ei are 66 de ani.

Recomandări Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie

O nouă generație de lideri

În loc să provină din cercul interior al lui Putin, un succesor ar putea emerge dintr-un grup mai tânăr de oficiali numiți în timpul războiului din Ucraina. Persoane precum Alexei Diumin, în vârstă de 53 de ani, sau Dmitri Patrușev, în vârstă de 47 de ani, ar putea menține sistemul creat de Putin, dar fără povara vârstei înaintate.

Precedente limitate pentru o tranziție de putere

Există puține precedente în Rusia modernă pentru haosul pe care l-ar putea aduce o astfel de schimbare de gardă. Cea mai recentă criză majoră a avut loc în 2023, când liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a lansat o revoltă militară.

Reacția publicului și a autorităților

Potrivit expertei Margarita Zavadskaia, moartea lui Putin ar putea provoca o reacție similară în rândul autorităților și publicului larg. Oamenii ar adopta probabil o atitudine de așteptare, în loc să se mobilizeze pentru sau împotriva noii conduceri.

Viitorul Rusiei post-Putin

Zavadskaia sugerează că singura certitudine despre o Rusie post-Putin ar fi că „este puțin probabil să devină un regim democratic”. Grupurile de opoziție democratică ar face probabil mult zgomot pentru a mobiliza rușii anti-Putin, dar au fost în mare parte exilate și relegate la irelevanță politică.

În ciuda acestor incertitudini, Putin pare mulțumit că moștenirea pe care o lasă prin războiul din Ucraina și confruntarea cu Occidentul îi va oferi propria formă de nemurire. Într-o conferință de presă recentă cu Xi, Putin a invocat „fapta eroică” comună a Rusiei și Chinei în câștigarea celui de-al Doilea Război Mondial și a salutat o nouă ordine mondială în care țările lor nu sunt subordonate Occidentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE