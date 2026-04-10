Miliarde de euro direcționate către cluburi de fotbal

Pe 9 aprilie, vicepreședintele SUA, JD Vance, a susținut un miting preelectoral la MTK Sportpark din Budapesta, un stadion deschis în 2025, cunoscut drept una din arenele preferate ale lui Orban. MTK Budapest, cu 23 de titluri naționale, este condus de Tamas Deutsch, membru al Parlamentului European și al partidului Fidesz.

„Nu cred că este o coincidență”, a declarat Gyozo Molnar, profesor la Universitatea Worcester, pentru DW.com. „Stadionul și infrastructura sportivă din Ungaria sunt parte din rețeaua de patronaj politic a lui Orban, cu impact electoral major în comunitățile rurale.”

Introducerea programului TAO în 2011 a permis companiilor să deducă donațiile către cluburi sportive selectate. Acest mecanism a direcționat miliarde către cluburi susținute de guvern și către construcții gestionate de apropiați ai lui Orban. Ungaria, clasată drept cel mai corupt stat din UE, a fost criticată pentru modul în care aceste fonduri au fost utilizate.

Orban a apărat TAO într-un interviu din 2020 pentru Nemzeti Sport, afirmând: „Până la TAO, antreprenorii și sportul nu aveau nicio conexiune. Nu este normal să regretăm cheltuielile pentru terenuri de sport sau activități pentru copii.”

Influența asupra diasporei din România și Academia Puskas

Fidesz a extins influența fotbalistică în țări vecine precum România, Slovacia și Serbia, unde etnicii maghiari pot vota în alegerile din Ungaria. „Investițiile în infrastructura fotbalistică din aceste comunități transmit mesajul că guvernul lui Orban are grijă de maghiarii din afara granițelor”, a explicat Molnar pentru DW.com.

Fondată în 2007, Academia Puskas, numită după legenda fotbalului maghiar Ferenc Puskas, este finanțată și controlată de Orban. Stadionul Pancho Arena, construit în Felcsut, orașul natal al premierului, are capacitatea de 3.800 de locuri, dublul populației locale.

David Goldblatt, profesor la Pitzer College, Los Angeles, a vizitat stadionul în 2017 și a devenit primul jurnalist străin care l-a intervievat pe Orban într-un deceniu. „Iubește cu adevărat fotbalul“, a declarat Goldblatt pentru DW.com. „Joacă, urmărește, se gândește la fotbal. Este pasiunea lui.”

Liga Campionilor la Budapesta, plănuită ca un moment glorios pentru Viktor Orban

Orban a folosit renașterea națională a echipei de fotbal pentru a construi o narațiune ultranaționalistă. „Ungaria a fost cândva în vârful fotbalului mondial, iar apoi a decăzut din cauza comunismului”, a spus Goldblatt. „Mi-a spus că vrea să facăfotbalul maghiar mare din nou.Avea chiar șepci cu acest motto.”

Cu peste 25 de stadioane construite în Ungaria, cel mai mare, Arena Puskas din Budapesta, va găzdui finala Ligii Campionilor pe 30 mai. Molnar consideră că acest eveniment ar fi „o validare enormă a strategiei lui Orban de construire a națiunii prin sport.”

Totuși, dacă Orban pierde alegerile, finala ar putea deveni un simbol amar, cu o nouă guvernare care ar prelua proiectul său de suflet. „Indiferent de rezultatul alegerilor, fotbalul maghiar va reflecta dacă proiectele populiste naționaliste pot fi demontate prin mijloace democratice”, a concluzionat Molnar.