Aderarea la Schengen l-a adus pe Orban în România

Vizita lui Orban în România urmează participării sale la reuniunea Consiliului European și unei vizite la Sofia. Agenda include discuții bilaterale și o conferință de presă comună programată pentru ora 18.00.

Întâlnirea vine într-un context important pentru relațiile româno-ungare și pentru aspirațiile României de aderare la spațiul Schengen.

Contextul vizitei

Întrevederea dintre Marcel Ciolacu și Viktor Orban are loc la scurt timp după ce premierul român a menționat eforturile depuse alături de omologul său ungar pentru aderarea României la Schengen. În discursul său de bilanț, Ciolacu a declarat: „În acest final de an, printr-un dialog susţinut cu premierul maghiar Viktor Orban, precum şi cu Karl Nehammer, cancelarul Austriei, am reuşit să atingem acest mare obiectiv naţional”.

Această vizită marchează a treia întâlnire între cei doi premieri în ultimele luni. Anterior, aceștia s-au întâlnit la Budapesta pe 22 noiembrie și la București pe 26 iulie.

