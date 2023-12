Viktor Orbán a răspuns la întrebări despre Crăciun pe pagina sa TikTok. Premierul ungar a dezvăluit că s-a îmbrăcat în Moș Crăciun când copiii lui erau mici, dar și că a fost plătit să joace rolul lui Moș Crăciun în perioada în care era licean și încerca să-și sporească veniturile.

„Pot spune că chiar am fost un profesionist și am avut succes. Când eram elev de liceu, am lucrat ca Moș Crăciun pentru magazinul universal Skála din Székesfehérvár ”, a afirmat Orbán.

Orbán a spus că au rămas deja fără toți Moșii Crăciun de ciocolată, „deoarece am 6 nepoți”. Cele două fiice mai mari vin acasă de Ajunul Crăciunului, așa că „este treaba lor să decoreze casa”.

Viktor Orbán s-a căsătorit cu Aniko Levai în 1986, pe vremea când era încă student. Au împreună 5 copii, Flora, Rahel, Roza, Sara și Gaspar.

