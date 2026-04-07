Detalii ale convorbirii telefonice

Apelul, desfășurat în maghiară și rusă cu traducere, a durat sub 15 minute și a fost marcat de declarații de prietenie și anecdote. Prim-ministrul ungar a folosit o fabulă de Esop pentru a sublinia relația dintre cele două țări: „În Ungaria avem o fabulă, despre un șoarece care ajută un leu prins într-o plasă. Astfel vă văd, domnule președinte.” Această remarcă l-a făcut pe Putin să râdă, arată transcrierea.

Un alt punct discutat a fost posibilitatea ca Ungaria să găzduiască un summit între Statele Unite și Rusia. Putin a spus că Ungaria este „poate singura” locație europeană acceptabilă pentru întâlnire, menționând că președintele american Donald Trump consideră relația lui Orbán cu ambii lideri drept un avantaj. Totuși, planurile au fost abandonate din cauza divergențelor asupra termenilor Moscovei privind Ucraina.

Relația cu Trump și poziția Ungariei

Ambii lideri au exprimat admirație pentru stilul de conducere al lui Trump. „Cum se spune, el avansează ca un tanc”, a comentat Putin, în timp ce Orbán a descris abordarea lui Trump drept „tornadă” . Această discuție subliniază poziția unică a Ungariei în politica europeană, pe care Putin a numit-o „independentă și flexibilă” .

Orbán a amintit începuturile prieteniei cu Putin în 2009, la Sankt Petersburg, declarând: „Cu cât ne facem mai mulți prieteni, cu atât avem mai multe posibilități de a ne împotrivi adversarilor noștri.” Apelul s-a încheiat cu urări de sănătate și râsete, după ce Putin a menționat sportul, iar Orbán a răspuns: „Încerc.”

Contextul electoral din Ungaria

Dezvăluirea transcrierii intervine cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie. Orbán, care se confruntă cu o posibilă pierdere a puterii după 16 ani, se luptă cu Péter Magyar, liderul opoziției. Magyar promite să îndrepte Ungaria către valorile europene și să distanțeze țara de influența Moscovei.

Aceasta este a doua dezvăluire majoră în decurs de o săptămână. O înregistrare anterioară, publicată de un consorțiu de investigații, arată cum Péter Szijjártó, ministrul de Externe al Ungariei, discută cu Serghei Lavrov despre eliminarea surorii unui miliardar rus de sub sancțiunile UE. Szijjártó a atribuit înregistrarea serviciilor de informații străine, susținând că opoziția sa față de sancțiuni nu este un secret.

Poziția Ungariei în contextul european

În timp ce Uniunea Europeană elimină treptat energia rusească, Ungaria continuă să importe resurse din Rusia, blocând un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. În martie, Orbán a vorbit din nou cu Putin, care a lăudat „poziția de principiu a Ungariei” față de conflictul din Ucraina.

Vizita vicepreședintelui american JD Vance la Budapesta, programată pentru 9 aprilie, ar putea amplifica tensiunile politice. Trump și-a exprimat deja sprijinul pentru Orbán, întărind legătura acestuia cu Washingtonul.

Cum votează maghiarii din România la alegerile din Ungaria 2026

Pe 18 martie, procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență al cetățenilor maghiari care locuiesc în afara Ungariei a ajuns la final și peste 311.457 de persoane din România s-au înscris pe listele electorale, ceea ce le oferă dreptul de a primi un pachet poștal pentru a-și exercita dreptul la vot.

După încheierea fazei administrative, urmează partea practică a procesului electoral: primirea pachetului de vot, completarea acestuia și returnarea lui corectă și în termen. Potrivit consulului general al Ungariei la Cluj-Napoca, Csaba Grezsa, există două opțiuni pentru primirea materialelor de vot.

Pachetele de scrisori completate pot fi depuse la Consulatul General în perioada 28 martie – 11 aprilie, zilnic între orele 7:00 și 21:00. Pe 12 aprilie, ziua alegerilor, voturile prin corespondență pot fi în continuare exprimate, dar numai între orele 6:00 și 19:00. Cel mai important termen limită este, așadar, 12 aprilie, ora 19:00: coletul poștal trebuie să sosească până la această oră pentru a fi introdus valid în sistem.

