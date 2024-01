„Tocmai am terminat o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Am reafirmat faptul că guvernul ungar susține aderarea la NATO a Suediei. Am subliniat, de asemenea, că vom continua să îndemnăm Adunarea Națională Maghiară să voteze în favoarea aderării Suediei și să încheiem ratificarea cu prima ocazie posibilă”, a transmis miercuri Orban într-un mesaj pe rețeaua X, fostul Twitter.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Swedens accession and… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 24, 2024

La rândul său, șeful alianței a scris, tot pe X, că a avut „o bună discuţie telefonică cu Viktor Orban”.

„Salut sprijinul clar al prim-ministrului și al guvernului său pentru aderarea Suediei la NATO. Aștept cu nerăbdare ratificarea de îndată ce parlamentul se va reuni din nou”, a mai precizat Stoltenberg.

Good call with @PM_ViktorOrban of #Hungary. I welcome the clear support of the Prime Minister and his government for #Swedens #NATO membership. I look forward to the ratification as soon as parliament reconvenes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 24, 2024

Deputații ungari se vor reuni la jumătatea lunii februarie, însă pe ordinea de zi a acestora nu figurează deocamdată ratificarea aderării Suediei la NATO.

Discuția dintre Viktor Orban și Jens Stoltenberg vine la o zi după ce Parlamentul Turciei a ratificat solicitarea Suediei de a se alătura alianței, astfel că Ungaria rămâne acum singura țară membră care nu a dat undă verde pentru Stockholm.

Ungaria cere Suediei să oprească politica de „denigrare” a guvernului de la Budapesta pe care îl acuză de derivă autoritaristă, relatează AFP.

Premierul suedez Ulf Kristersson a fost invitat marți de Viktor Orban în Ungaria, liderul de la Budapesta precizând că este nevoie de a „construi o încredere reciprocă solidă” printr-un „dialog politic mai intens”.

Kristersson a afimat că Suedia nu are „niciun motiv” să negocieze acum cu Ungaria.

În schimb, ministrul suedez al externelor, Tobias Billström, a spus că este pregătit pentru „discuţii”, vorbind despre „numeroase puncte comune” şi „cooperarea militară” dintre între cele două ţări.

Suedia a depus cerea de aderare la NATO, alături de Finlanda, în mai 2022, în contextul invaziei declanșate de Rusia în Ucraina.

Între timp, Finlanda a devenit membră a alianței în aprilie 2023.

Foto: Hepta

