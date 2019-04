Potrivit declarației de avere a lui Rareş Bogdan, creditul ipotecar – angajat de soţia sa la Banca Transilvania pentru proprietatea de 303.000 de euro – este de 276.042 de euro şi este făcut pe o perioadă de 10 ani. Vila din Voluntari a costat însă 500.000 de dolari.

Întrebat de Sorina Matei despre acest aspect, Rareș Bogdan a încercat să explice de ce tranzacția nu apare în declarația de avere.

„Păi am şi în declaraţie. Mi-a dat 50.000 socrul meu. Deci tranzacţia e făcută din 2017… De asta nu apare în declaraţie. În declaraţie mi-au cerut doar banii din 2018 plătiţi”, a spus Bogdan.

Liberalul Rareş Bogdan mai deţine un teren intravilan de 9.100 mp în Alba Iulia şi un apartament de 100 mp în Cluj-Napoca.

Întrebat despre această achiziție, Rareș Bogdan a recunoscut că a plătit, în prima parte a anului 2018, 500.000 de euro pentru vilă și a luat legătura „întâmplător” cu proprietarii casei despre care spune că a achiziționat-o deoarece era aproape de școala fiului său.

Documentele prezentate de Sorina Matei arată că fostul moderator, actual cap de listă al PNL pentru alegerile europarlamentare, a fost în contact timp de un an și patru luni cu familia Narcisei Georgescu, respectiv cu sora şi cumnatul acesteia care se află în Statele Unite, pentru a cumpăra vila și terenul de 2.349 de metri pătrați.

Narcisa Valentina Georgescu este prietenă de 15 ani cu Elena Udrea, iar de mai mulți ani locuiește în SUA, acolo unde desfășoară afaceri imobiliare cu partenerul ei, Bogdan Georgescu.

Alături de ei, tot în Florida, mai trăiesc sora sa, Angelica Cacenco şi cumnatul Narcisei Georgescu, Aurelian Cacenco, care încă mai sunt implicaţi în diferite firme sau afaceri din țara noastră. În România, Narcisa Georgescu acţionează în continuare prin apropiaţii săi, implicați direct sau ca interpuși, mai susține Sorina Matei.

Potrivit sursei citate, familia a fost implicată în peste 29 de societăţi din România, în peste 13 societăţi de tip offshore în Panama, Florida, Insulele Virgine Britanice, având conturi deschise în băncile din Elveţia şi din SUA.

De asemenea, aceasta deține proprietăți scumpe în județul Ilfov, una dintre acestea fiind cea cumpărată în prima parte a anului 2018 de Rareș Bogdan și de soția sa.

În 2014 și 2015, familia Narcisei Georgescu ridică pe proprietatea din Voluntari o vilă cu demisol, parter şi un etaj, construită la sol pe 312 mp – de trei niveluri şi restul de teren arabil de 1.759 metri pătrați. Aceasta a fost finalizată în 12 iunie 2016.

Pe 19 aprilie 2018, Rareș Bogdan și soția sa cumpără proprietatea de 2.349 de metri pătrați. Tot atunci, Rareș Bogdan și soția sa pun ipotecă pe proprietatea în valoare de 1.410.000 lei (303.225 de euro).

Liberalul Rareș Bogdan a explicat cum a ajuns că cumpere vila și terenul de la sora și cumnatul Narcisei Georgescu, dar a precizat că nici nu-l interesează cine sunt oamenii de la care a cumpărat proprietatea.

„De la o doamnă pe care să mă împuşti dacă-mi amintesc cum o cheamă, dar pot să o întreb pe nevastămea. O tipă care a plecat în America, s-a mutat în America. Stai că-ţi spun. E verişoara lui Vişinescu (n.r. oenolog, asociată a surorii Narcisei Georgescu în firmele Domeniile Săhăteni SRL, Domeniile Săhăteni Distribution SRL, Fontana Di Vini SRL) . Că eu cu ea am făcut actele. Tipa care are ăla de vinuri. Aurora Vişinescu. Stai o secundă că întreb pe nevastămea cum o cheamă. Cu un nume mai ciudat…Numai puţin, numai un pic…stai că sun acum…Am luat-o că e aproape de şcoala fiului meu dar mai am încă de lucru la ea…E cu «C»”, a declarat Rareș Bogdan, în interviul acordat Sorinei Matei.