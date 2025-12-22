Zampella, în vârstă de 55 de ani, era liderul Respawn Entertainment, un studio de renume în industria jocurilor video. De asemenea, a fost CEO-ul Infinity Ward, compania care a creat seria populară „Call of Duty”, relatează NBC Los Angeles.

Accidentul de mașină, care a implicat un singur vehicul, a avut loc în jurul orei 12.45, pe drumul pitoresc din Munții San Gabriel, la nord de Los Angeles. Conform informațiilor furnizate de California Highway Patrol (CHP), mașina care circula spre sud a derapat, a lovit o barieră de beton, iar un pasager a fost proiectat din vehicul.

Șoferul, Zampella, a rămas prins în mașina cuprinsă de flăcări și a decedat la fața locului, au declarat autoritățile. Pasagerul, a cărui identitate nu a fost încă dezvăluită, a fost transportat la spital, unde a decedat ulterior.

Cauza accidentului, survenit pe drumul ce oferă o priveliște asupra Los Angeles-ului și a Văii San Gabriel, nu a fost încă stabilită.

Zampella a co-fondat Respawn Entertainment în 2010, un studio din Chatsworth, care a fost cumpărat de gigantul EA în 2017. Printre cele mai cunoscute jocuri create de studio se numără „Titanfall”, „Titanfall 2”, „Apex Legends” și „STAR WARS Jedi: Fallen Order”.

De asemenea, Zampella a coordonat o echipă a EA din Playa Vista, responsabilă pentru franciza de jocuri „Battlefield”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE