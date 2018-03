Viorica Dăncilă cere mobilizarea autorităților, pentru gestionarea codului portocaliu. Premierul Viorica Dăncilă a cerut autorităţilor, în deschiderea şedinţei de Guvern de miercuri, 21 martie, să se mobilizeze pentru a gestiona bine situaţia generată de căderile masive de zăpadă şi fenomenele extreme meteo anunţate şi pentru zilele următoare.

“Ne-am confruntat cu fenomene extreme în ultima perioadă, am avut ploi îngheţate, lapoviţă şi ninsoare. Cu toate acestea, am primit asigurarea de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) că nu sunt probleme grave. Mai sunt, totuşi, înregistrate efecte ale precipitaţiilor abundente în 30 de localităţi din 10 judeţe. Situaţia este sub control şi vreau să mulţumesc MAI, autorităţilor locale şi tuturor celor implicaţi pentru modul în care au gestionat această situaţie. Ştim că şi în zilele următoare vom avea căderi abundente de zăpadă, un timp nefavorabil, şi aş dori o mobilizare foarte bună pentru a putea gestiona foarte bine situaţia şi în zilele următoare”, a declarat Viorica Dăncilă.