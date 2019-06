„Am început de la lipit afişe, am fost consilier local, judeţean, membru al Parlamentului European şi, prin voia dvs, prim-ministru al României. Ştiu cât de important este să cunoşti acest partid, să ţii legătura cu oamenii. (..) Dacă te îndepărtezi de oameni, dacă agenda noastră nu este aceea ( sic!) cu agenda românilor, se întâmplă ce s-a întâmplat la europarlamentare, iar PSD nu mai are voie să piardă. PSD trebuie să meargă spre victorie, să îşi ţină promisiunile, atât prin proiectele primarilor, prin programeler aleşilor locali dar şi prin programul cu care am venit în faţa românilor, în 2016”, a spus ea.

Viorica Dăncilă le-a mai transmis delegaţilor că este nevoie de o analiză în partid.

„Trebuie să vedem de ce cetăţenii nu mai cred în noi, unde am greşit, de ce discursul nostru nu mai este dorit. Cetăţenii nu mai vor război, nu mai vor să schimbăm guvern după guvern, nu mai vor promisiuni şi vorbe frumoase”, a spus şefa interimară a PSD.

Ea a spus că „românii vor lucruri concrete şi vor la condecerea PSD să vadă echilibru şi decizii ferme, oameni care vorbesc cu ei, care îi consultă, care preiau problemele de la ei”.

„Suntem într un moment dificil, la o răscruce, unde putem merge înainte, pe drumul bun sau pe alt drum, lateral. Putem să mergem pe experienţă, certitudine, sau şovăitor, doar cu speranţa. Cred că PSD nu îşi permite experienţe noi, să mai greşească. PSD trebuie să redevină cel mai mare şi mai puternic partid din România”, a spus Dăncilă.

