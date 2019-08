„Trebuie să numesc – că deja avem interimar la Ministerul Afacerilor Interne – vicepremier pe probleme economice. Mâine (joi – n.r.) se termină interimatul la vicepremier (pe probleme economice – n.r.). O să trimit luni propunerea preşedintelui. Mâine se intră în liber. Prima dată trebuie să am votul în Comitetul Executiv Naţional pe această propunere”, a declarat Dăncilă, după ce a participat la şedinţa Comitetului Executiv Judeţean al PSD Suceava.

Întrebată dacă i-a făcut lui Radu Soviani oferta de a fi vicepremier pe probleme economice, Dăncilă a menţionat că nu a vorbit cu acesta.

„Nu am vorbit cu domnul Soviani. Îl apreciez foarte mult, este un economist foarte bun, este un om care am văzut că face analize corecte în cele mai multe cazuri, nu am vorbit cu domnia sa”, a afirmat premierul.

Viorica Dăncilă a precizat că nu a terminat încă evaluarea miniştrilor, dar când o va termina, va discuta mai întâi cu partenerii de coaliţie.

„Avem în ambele partide şi miniştri care trebuie să plece, şi miniştri care trebuie să rămână, dar cred că aceste lucruri trebuie să le stabilim în interior”, a subliniat prim-ministrul.

Postul de vicepremier pe politici economice a rămas vacant în această vară după numirea lui Viorel Ștefan ca membru al Curții Europene de Conturi.

