Întrebată cum trebuie să fie viitorul președinte al PSD, Dăncilă a spus: „Să fie un om echilibrat, să adune în jurul lui oameni, să aibă răbdare. Fiecare părere în partid este importantă, să se consulte în permanență cu colegii. Decizia nu trebuie să o ia președintele, ci să o ia în forurile statutare. Dacă o decizie este bună să își asume toți acest lucru, dacă nu este bună, să și-o asume toți. Să fie pro-european, atașat valorilor democratice și transatlantice. Să genereze un val de credibilitate, să aibă încredere în el. Să fie un om hotărât să nu se sperie la primul obstacol”.

Întrebată dacă Liviu Dragnea nu a condus astfel partidul, ea a precizat că nu vrea să îl judece pe acesta, dar deciziile nu mai trebuie luate de un singur om.

„Nu aș vrea să îl judec pe Liviu Dragnea, dar aș vrea să schimb modul de lucru. Decizia nu trebuie să mai fie luată de un singur om. Trebuie discutat cu reprezentanții noștri din Parlament, părerea lor este importantă. Trebuie să învățăm din trecut ți să eliminăm lucrurile care nu au funcționat, să venim cu altă abordare pentru a recâștiga electoratul din 2016”, a continuat Viorica Dăncilă.

Ea a vorbit despre nevoia unei conduceri colective în partid.

„Decizia nu trebuie să o ia preşedintele, decizia să se ia în forul statutar. Dacă o decizie e bună, să se bucure de acest lucru, şi dacă nu este bună să-şi asume. Cred că trebuie să fie o conducere colectivă. Un viitor preşedinte al PSD trebuie să fie un om proeuropean.”, a precizat premierul.

„Nu am vorbit despre candidaturi la şefia PSD, dar eu sper să avem mai mulţi candidaţi, pentru că eu cred că nu e bine să avem un candidat unic. Şi toţi cei care vor să candideze să poată să facă acest lucru, cu susţinerea organizaţiei din care fac parte”, a mai spus ea.

Dăncilă, despre tensiunile din partid: ” I-am lăsat să îşi reproşeze ceea ce aveau de reproşat, să îşi spună păsurile „

Viorica Dăncilă a fost întrebată despre informaţiile apărute în presă privind schimbul de replici dintre preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, şi Marcel Ciolacu, primul afirmând că preşedintele Camerei Deputaţilor l-ar fi înjurat pe holurile sediului PSD.

În replică, Ciolacu l-ar fi întrebat, direct, în şedinţă, dacă vrea bătaie.

Şefa interimară a PSD a spus că are autoritatea de a linişti tensiunile din interiorul partidului, iar Marian Oprişan şi Marcel Ciolacu vor reuşi să se înţeleagă, pentru că nu au altă soluţie.



„Eu cred că sunt mulţi care pot avea această autoritate (de a linişti tensiunile în PSD – n.r.), bineînţeles că şi eu am această autoritate, dar a fost o discuţie în care probabil s-au strâns foarte multe lucruri şi oamenii au simţit nevoia să vorbească. I-am lăsat să îşi reproşeze ceea ce aveau de reproşat, să îşi spună păsurile, dar, după acest Comitet Executiv, cred că este important să arătăm respect unul faţă de celălalt şi să vorbim despre probleme politice şi mai puţin despre problemele personale. Cred că, dacă vrem într-adevăr să avem succes, trebuie să fim o echipă unită, iar o echipă unită e o echipă în care există acest respect reciproc. (…) Nu s-au înjurat, nu putem vorbi despre acest aspect, şi-au reproşat anumite lucruri care cred eu că s-au finalizat şi că, de acum încolo, vorbim pe alte principii – în primul rând al respectului reciproc, al abordării constructive şi al obiectivelor care ne stau în faţă”, a spus Dăncilă, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, întrebată dacă are autoritatea de a linişti tensiunile din interiorul partidului.



Dăncilă a precizat că Marian Oprişan şi Marcel Ciolacu vor reuşi să se înţeleagă pentru că „nu au altă soluţie”.



„Nimeni nu o accepte să avem divergenţe în loc să avem propuneri, sau opinii, sau proiecte pentru viitorul partidului”, a concluzionat premierul.







