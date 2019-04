Orban: „Grapini a vrut să fure la vot în văzul întregii Europe!”. Dăncilă: „Într-o luptă cu organizatia social-democrată a femeilor şi cu femeile din România, noi vom câştiga, iar el va pierde”

Premierul a ţinut să îi răspundă liderului PNL, Ludovic Orban, care făcuse referire, la Alexandria, la europarlamentarul Maria Grapini.

„Aduceți-vă aminte ce a făcut, nici nu îi știu bine numele. Cum o cheamă pe europarlamentarul care a vrut să fure la vot în Parlamentul European? Grapini! Grapini a vrut să fure la vot în văzul întregii Europe! Vă dați seama de ce sunt ăștia capabili în fiecare secție de votare? Cu ochii pe ei și cu parul pe ei, cu plângeri penale la îndemâna fiecărui delegat la secția de votare din partea Partidului Național Liberal! Cum i-am prins că vor fure, imediat anunțăm poliția, dăm telefon la 112, depunem plângeri penale, să știe clar că oricine vrea să fure nu va scăpa. În felul asta trebuie să păzim voturile noastre.”, a spus Orban, la Alexandria.

Dăncilă i-a transmis lui Ludovic Orban să le trateze cu respect pe femeile din PSD și pe toate femeile din România, pentru că sunt mai puternice decât el și mult mai determinate.

„Într-o luptă cu organizatia social-democrată a femeilor şi cu femeile din România, noi vom câştiga, iar el va pierde. (…) Tot acest om, tot acest lider, care vrea să aducă voturi pentru partidul lui, în lipsa proiectelor pe care nu le are a venit cu lozinci care nu fac cinste sau care dovedesc că memoria nu-l ajută. „PSD sărăcește România”. Oare? A uitat acest lider ce a făcut partidul lui? A uitat acest lider câtă suferință a adus pensionarilor, părinților și bunicilor noștri? Noi nu am uitat și românii nu uită. (…) Să le dăm gratuit lecitină ca să aibă memoria mult mai bună”, a spus Dăncilă.

Dăncilă a spus că liberalii au pe liste „oameni care au votat împotriva României”.

„Uitaţi-vă la lista de europarlamentare a PNL! Au jignit femeile, dar nu au nicio femeie pe loc eligibil. Deci, este clar în ce direcţie merg. Ne întoarcem … Aceasta este o abordarea europeană? Eu spun că nu. Pe lista lor de europarlamentare sunt pe locuri eligibile oameni care au votat împotriva României, dar interesul lor personal este mai puternic decât interesul naţional”, a afirmat Dăncilă.

Ea s-a referit la liderii partidelor de opoziţie, despre care a spus că şi-ar dori să îi „premieze” pentru „defăimarea” României în Uniunea Europeană.

„Îmi place întotdeauna să vorbesc despre echipă, să vorbesc despre unitate, să vorbesc despre consens, să vorbesc despre echilibru, dar nu o să pot niciodată să am consens cu cei care se poziţionează împotriva României. Am fost europarlamentar nouă ani. Cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat pe parcursul acestor ani a fost un premiu de excelenţă pe care l-am primit pentru promovarea României în Uniunea Europeană. Acum, ca prim-ministru am toată deschiderea să dau un premiu celor de la PNL, de la USR, de la PLUS minus, pentru defăimarea României în UE, pentru că aceşti oameni nu au ratat niciun moment pentru a-şi vorbi de rău ţara”, a afirmat Dăncilă.

