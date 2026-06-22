„Cordonul sanitar” a devenit din ce în ce mai slab în România

Vlad Adamescu, cofondator al platformei de educație politică și analiză „Politică la minut”, a spus că aceste discuții purtate de Adrian Veștea cu George Simion, reprezintă o strategie a partidului AUR.

„Face parte din strategia AUR de normalizare a partidului. În ultimii ani, în România, această încercare de «cordon sanitar», idea asta din vest conform căreia nu ar trebui să colaborezi cu partide extremiste, a devenit din ce în ce mai slabă. Am văzut diverse majorități variabile cu AUR, la nivel de legi, care au trecut în Parlament și uite că acum se negociază sau se va negocia inclusiv sprijin pentru un Guvern”, a precizat Vlad Adamescu pentru „Libertatea”.

Vlad Adamescu.
Vlad Adamescu. Foto: Facebook.

Conceptul de „cordon sanitar” este una dintre cele mai dezbătute strategii politice din Europa Occidentală. Ideea de bază este simplă: partidele democratice tradiționale (de centru-dreapta și centru-stânga) stabilesc un pact refuzând orice alianță, cooperare sau negociere cu partidele considerate extremiste, radicale sau populiste, pentru a le bloca accesul la guvernare.

„Falimentul moral” al lui Nicușor Dan

Analistul politic mai consideră că AUR nu va vota acest Guvern doar pentru „promisiuni de politici publice”.

„Cred că va vrea să aibă prefecți sau subprefecți în acest Guvern. Este o normalizare a extremei drepte în România și din punctul meu de vedere este un «faliment» moral al președintelui Nicușor Dan care i-a dat mandate lui Adrian Veștea să facă acest Guvern și pe cale de consecință este ultim responabil pentru această situație. Și e ceva ce președintele a zis că nu își dorea să se întâmple: să fie inclus AUR în vreo formulă de guvernare din România”, a mai adăugat analistul.

Decredibilizarea pe plan extern a președintelui României

Pe lângă „falimentul moral” al președintelui Nicușor Dan, analistul politic Vlad Adamescu vorbește și de o „decredibilizare” a acestuia.

„Este o decredibilizare totală a lui și pe plan extern, în momentul de față. Știm cu toții că președintele reprezintă România și în Consiliul European, și la NATO șamd. Și din nou arată că președintele este dispus să își încalce promisiunile pe care le face pentru că nu cred în ipoteza că Adrian Veștea s-a dus de capul lui să negocieze cu AUR. Am văzut și în ultima declarație de presă o ambiguitate pe care a făcut-o președintele, după Consiliul European. Nu a mai menționat AUR, s-a referit doar la direcția pro-occidentală a României. Ori direcția pro-occidentală e susținută și de AUR, care este un partid pro-MAGA. MAGA este în SUA, în Occident”, a conchis Vlad Adamescu.

Adrian Veștea, discuții cu AUR

Adrian Veștea forțează obținerea majorității parlamentare și anunță, luni, negocieri directe cu liderul AUR, George Simion.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

Toate forțele PSD și a celor care sprijină Guvernul Veștea sunt orientate spre convingerea a aproximativ 40 de parlamentari ai AUR să voteze noul cabinet. Presiunile au fost recunoscute chiar de la cel mai înalt nivel al Alianței, prin vocea lui Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR și lider al senatorilor.

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