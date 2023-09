O parte din interceptări au fost publicate de Antena 3 și scot la iveală felul cum plănuia Miruna Pascu să-l scape pe băiatul ei de închisoare. Planul era să îi facă un dosar medical.

Miruna Pascu: Vedem. Ți-am zis, eu vreau să-ți fac dosar medical să te trimită la Rahova. Să te trimită pe aici, pe Rahova. Vedem…

Vlad Pascu: Pe Rahova?



Miruna Pascu: Da. Este centru de tratare de dependențe, dar vedem, ți-am zis că n-am.

Vlad Pascu: Cu dependențe și cu o boală, pe caz de boală să mă țină pe spital.



Miruna Pascu: E cel mai bun centru. Adică cel mai curat, și așa, e cel pe care-l prezintă ăștia când vin oficial de afară. Dar îți repet, eu nu am prea multe relații în domeniul ăsta și nici prea multe cunoștințe. M-a ferit Dumnezeu.

Vlad Pascu: Mmm… bine!



Miruna Pascu: Primul lucru pe care trebui să-l fac e să fac dosar medical. Cu siguranță trebuie să-ți fac în primul rând dosar medical și după aia, încet, încet… Tu cu cine mai ești acum în camera aia?

Vlad Pascu: Ah, e ok acum. Mai sunt doar cu băiatul ăla de care ți-am zis că nu avea de mâncare și astea. Am stat, a fost super caraghios chiar. Și ne-a mai băgat pe încă un domn care e comisar la garda de mediu, e în vârstă, are aproape șaizeci de ani, e la locul lui.



Miruna Pascu: Eh, asta e și ideea. Așa trebuie și tu să fii de acum încolo, nu să fii cu nebuni. Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din asta. Și nu le fac gratis. Înțelegi? Niște pretenții de nu-ți mai povestesc, dar încerc orice să fac, dar nu mai veni cu… Deci nu știu.

Vlad Pascu: Crede-mă că mă doare așa de puțin de părerea la toată lumea.

Miruna Pascu: Dar nu e vorba de părere. E vorba de faptul că astea au niște repercusiuni legale. Eu despre părerea lor, mă doare și pe mine tot în cot.

Vlad Pascu: În situația în care sunt acum mă interesează foarte puțin că se uită lumea urât la mine pe stradă, în viitor.

Vlad Pascu și mama lui, arestați preventiv

Pe 15 septembrie, Miruna Pascu, mama șoferului de 19 ani care a provocat accidentul mortal de lângă stațiunea 2 Mai, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Potrivit surselor judiciare ale Libertatea, femeia este acuzată că a încercat să o șantajeze pe fosta iubită a lui Vlad Pascu după accidentul din 19 august. Totodată, este suspectată și că i-a furnizat droguri fiului ei.

Mihai Pascu este și el în atenția autorităților. Tatăl lui Vlad Pascu este cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului, după ce a intrat cu scuterul într-un grup de jurnaliști când pleca de la DIICOT.

Vlad Pascu se află deja în arest preventiv din data de 20 august, la o zi după ce a intrat cu mașina într-un grup de 8 tineri și a omorât doi dintre ei.

Autoritățile au anunțat și captura făcută în urma celor 11 percheziții din operațiunea Hidra, care a vizat atât familia Pascu, cât și tineri din anturajul acestuia: un kilogram de canabis, muniție și arme au fost găsite de Poliție și DIICOT.

