﻿Vlad Voiculescu, revenire în miez de noapte, după ce a spus că și-a programat părinții și a lăudat platforma de vaccinare

„Tocmai mi-am programat părinții pentru vaccinare. Platforma a funcționat bine. E intuitivă”, și-a început ministrul mesajul de vineri, care i-a înfuriat pe zeci de utilizatori care s-au plâns în comentarii că ei nu au reușit să se înscrie și au semnalat problemele platformei și faptul că locurile au fost epuizate rapid în unele centre.

Al doilea lucru care a înfuriat: a cerut să i se trimită datele, că va ajuta el

La scurt timp, Voiculescu a fost din nou ținta criticilor, după ce s-a oferit să îi programeze el mama unui utilizator care l-a citat într-o postare.

„Vlad, fii drăguț, nu vrei s-o programezi și pe mama? Îți dau CNP-ul ei, dacă e – la tine văd că merge mai repede, ai făcut două programări azi, deci ai deja experiență. Eu am încercat azi 5 ore, am văzut toate erorile posibile”, a scris Julius Constantinescu pe Facebook.

Ministrul a răspuns apelului și a cerut datele mamei, gest care a fost apreciat de unii utilizatori implicați în discuție, dar mulți au sesizat ceea ce au numit o anomalie.

Comentariul ministrului la postarea utilizatorului

„Chiar ar trebui să ajutați pe toată lumea, nu doar pe unul, că nu sunteți ministrul sănătății lu mama lu Julius, sunteți ministrul sănătății din România”, a scris un cetățean.

Într-o postare ulterioară, Julius Constantinescu a anunțat că nici ministrul nu a reușit să o programeze pe mama lui pe platforma de înscriere la vaccinare.

Printre cei care s-au plâns de platformă a fost și polițistul Marian Godină. „Eu am reușit cam după o oră, dar acum dacă intru în cont nu-mi apare nicio programare. Foarte bun site-ul…”, a scris el, ironic, într-un comentariu.

Revenire: „Mai e mult de muncă”

După valul de mesaje primite, Vlad Voiculescu a revenit și a recunoscut că a evaluat „parțial greșit”.

„Am citit câteva sute de comentarii și reacții, am vorbit cu cunoscuți și am încercat să îi ajut pe câțiva cu înscrierea. Dacă pentru mine (și probabil pentru o parte dintre cei circa 190.000 de oameni care s-au programat cu succes) a fost o chestiune de minute, pentru alții înscrierea a durat ore, iar pentru unii a fost pur și simplu imposibil. Mai e mult de muncă. Mâine voi lua legătura cu cei de la STS și CNCAV să văd cum îi putem ajuta”, a scris ministrul într-un update la postarea inițială.

