Vlad Voiculescu a criticat modul în care decurge acum campania de vaccinare, despre care spune că este „într-o pierdere de viteză la vaccinare și se vor vedea limitele în curând”.

„România pierde viteză în mod periculos la capitolul vaccinare, deși a început bine. România are o vulnerabilitate majoră prin faptul că nu a vaccinat destul pe cei mai vulnerabili, pe cei bătrâni și pe cei bolnavi. Asta este ceva ce am fi făcut diferit”, a afirmat Vlad Voiculescu, într-o conferință de presă susținută în Palatul Parlamentului.

Vlad Voiculescu susține însă că problemele s-au accentuat. „Asta în primul rând pentru că deciziile acolo se iau în doi oameni, colonelul Gheorghiță și premierul Cîțu”.

„O să vedem foarte curând limitările acestei abordări de până acum odată ce cei care ar fi vrut să se vaccineze se vor vaccina. Trebuie să ajungem în rural, trebuie să ajungem la câți mai mulți omeni și asta este o provocare”, a mai declarat Vlad Voiculescu.

În aceeași conferință, Vlad Voiculescu a afirmat că îl apreciază pe șeful Comitetului de Vaccinare, Valeriu Gheorghiță pentru că „este inteligent, etic și muncește de dimineața până seara”.

Fostul ministru a respins un conflict cu Gheoghiță și a catalogat drept fake news informația că ar fi dorit să preia campania de vaccinare la Ministerul Sănătății.

„Nu a fost niciodată cazul. Am destulă apreciere pentru dânsul și pentru munca dânsului. Nici gând nu a fost vorba despre preluarea campaniei de vaccinare la Ministerul Sănătății”, a completat fostul ministru.

Platforma de vaccinare și campania de comunicare sunt numite de Voiculescu drept minusurile CNCAV.

„Am insistat ca vaccinarea să fie făcută mai întâi pentru bătrâni și bolnavi”

„Ceea ce am spus însă a fost că platforma a fost suboptimală și la început era mai mult decât suboptimală. Am spus că este nevoie de o campanie de comunicare și am propus ca această campanie de comunicare să fie în sarcina Ministerului Sănătății, lucru care nu s-a întâmplat. Unul dintre multele momente în care premierul a spus da, după care nu s-a întâmplat nimic. Cred că modul de desfășurare a campaniei de la un punct încolo ar fi putut fi accelerat”, consideră fostul ministrul.

El a mai criticat faptul că la începutul campaniei au fost numeroase persoane care au sărit coada și s-au vaccinat înaintea bătrânilor și a bolnavilor cronici.

„Am insistat la începutul acestui an ca vaccinarea să fie făcută mai întâi pentru bătrâni și bolnavi. A fost decizia altcuiva ca lucrurile să se întâmple altfel. Am reușit să obținem acel procent de trei sferturi care să meargă spre bătrâni și bolnavi. Nu am anticipat că la un moment vom avea mai multe centre închise pentru privilegiați decât deschise”, a declarat Vlad Voiculescu, în conferința de presă în care și-a prezentat bilanțul celor 113 zile de mandat în fruntea ministerului sănătății.

