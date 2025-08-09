Un zbor de instruire, încheiat tragic

Potrivit primelor informații, aeronava decolase de la Aeroclubul Charlie Bravo din localitatea Șiria și urma să aterizeze la Arad. La bord se aflau pilotul Vlad Zgărdău, în vârstă de 48 de ani, și Vlad Popescu, fiul proprietarilor Pensiunii Etap din Arad, care își dorea să obțină brevetul de pilot.

Impactul a fost atât de puternic încât echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cei doi. În urma coliziunii, avionul a luat foc, iar incendiul a fost stins inițial de echipa privată de intervenție a fabricii, până la sosirea pompierilor militari.

„Omul care m-a introdus în frumusețea aviației, un suflet minunat și plin de viață… Ai decolat într-un ultim zbor, spre ceruri… Zbor lin, Vlad”, a scris un prieten apropiat pe rețelele de socializare.

„Ai luat bilet doar dus spre ceruri”

Vlad Zgărdău era originar din Arad, dar locuia la București. Venise cu o zi înainte în orașul natal pentru a testa avionul personal, pe care îl reparase recent. Prietenii spun că era un profesionist desăvârșit și un instructor dedicat tinerilor pasionați de aviație.

„Vlad, nu e corect, cum ziceai tu, ‘în puii mei… Ai luat bilet doar dus spre ceruri. Drum lin, prieten drag”, a scris o altă persoană îndurerată.

„Astăzi, poate aripile tale s-au frânt, dar sufletul tău zboară liber, acolo unde cerul este mereu senin. Vlad, prieten drag, ai fost un om rar, cu un zâmbet care putea lumina și cele mai întunecate zile. Ai iubit cerul și libertatea, iar acum faci parte din ele pentru totdeauna. Îți voi păstra amintirea vie în inima mea, iar fiecare avion care va trece pe deasupra îmi va aminti de tine și de visul tău”, este unul dintre mesajele sfâșietoare.

Povestea lui Vlad Zgărdău

Vlad Zgărdău, arădean de origine, avea 48 de ani și o carieră impresionantă în aviația civilă, fiind căpitan cu aproape două decenii de experiență. De-a lungul anilor, a pilotat pentru companii importante, precum Carpatair, TAROM și Wizz Air, iar colegii îl descriau drept un profesionist desăvârșit, calm și mereu cu zâmbetul pe buze.

Stabilit la București, revenea des acasă, la Arad, unde păstra o legătură specială cu Aerodromul „Charlie Bravo” din Șiria, locul de unde a și decolat în dimineața accidentului. Pasionat nu doar de zbor, ci și de tehnica din spatele acestuia, Vlad era cunoscut pentru atenția la detalii și pentru felul în care îi încuraja pe tinerii care visau la o carieră în cockpit.

Prietenii și familia îl vedeau ca pe „căpitanul cerului”, omul care își găsea liniștea printre nori și care, așa cum spun colegii săi, „a decolat acum într-un zbor din care nu se mai întoarce”.

Durerea unui tată care și-a pierdut fiul

Tatăl lui Vlad Popescu, tânărul de 18 ani a cărui viață a fost curnată brusc, a postat un mesaj cutremurător, care exprimă drama unei familii rămase fără sprijinul și bucuria casei:

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgărdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun și cuminte… O parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față?”

Fotografia celor doi, realizată cu doar 10 minute înainte de prăbușire, a rămas ultima amintire.

Prietenii transmit mesaje sfâșietoare

Pagina de Facebook a pilotului s-a umplut de sute de reacții. Unul dintre prietenii lui a scris:

„Vlăduț, Doamne, nu vreau să înțeleg ce ai lăsat în urma ta. Am fost vecini, prieteni, am mâncat clătite împreună… Doamna Gabi, Dumnezeu să vă întărească.”

„Ai fost mai mult decât un coleg, un prieten, un om calm, dedicat și mereu cu zâmbetul pe buze. Drum lin printre stele, Vlad Zgărdău!”, a adăugat un alt apropiat.

„Când un pilot pleacă, cerul primește încă o stea. Astăzi, cerul e mai bogat, iar inimile noastre mai sărace”, spune un alt mesaj emoționant.

„Ai trăit cu ochii spre cer și, din păcate, acolo ai și rămas. De acum, când vom privi norii, te vom căuta printre ei și vom ști că ne veghezi de sus”, a scris un fost elev de-al său.

Ancheta este în desfășurare

Poliția și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei. Inspectoratul de Poliție Județean Arad a transmis:

„A fost constituită o echipă operativă, în vederea asigurării locului producerii evenimentului. Totodată, a fost informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, competent în vederea efectuării cercetărilor.”

Deocamdată nu se cunoaște motivul prăbușirii avionului. Cert este că, pentru două familii, cerul a rămas fără bucurie, iar pasionații de aviație au pierdut doi oameni care trăiau cu sufletul printre nori.

