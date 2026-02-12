Unul dintre motivele pentru care PRO TV ar fi renunțat la Cătălin Măruță și la emisiunea lui ar fi fost, potrivit informațiilor apărute, faptul că „La Măruță” nu mai făcea audiență, astfel că în grila de programe trebuia să apară altceva în loc.

După primele două zile în care emisiunea „La Măruță” a fost înlocuită cu serialul turcesc „Leyla” și cu „Lecții de viață”, jurnaliștii de la „Pagina de Media” au verificat audiențele, pentru a vedea câți români s-au uitat la PRO TV după ce Cătălin Măruță a dispărut de pe post.

Potrivit sursei citate, cifrele pe care le-a obținut serialul „Leyla” au fost mai mari decât audiența pe care o făcea emisiunea „La Măruță”. Însă, chiar și așa, PRO TV nu s-a clasat pe primul loc în topul televiziunilor, începând cu ora 15.00.

Mai exact, PRO TV a avut pe 9 februarie 2026 o medie de 580.000 de români, pe publicul național, care se uitau la serialul turcesc „Leyla”, fiind pe poziția a doua. Prima poziție a fost ocupată de Kanal D, cu o medie de 790.000 de români care se uitau la reluarea emisiunii „Jocul cuvintelor”, prezentată de Kanal D, în timp ce pe locul 3 s-a aflat Antena 1, cu o medie de 575.000 de români care se uitau la show-ul „Mireasa”, prezentat de Simona Gherghe.

Ca o comparație, sursa citată notează că, în momentul în care PRO TV a anunțat că renunță la emisiunea prezentată de Cătălin Măruță, show-ul „La Măruță” avea sub 500.000 de urmăritori la nivel național.

Pe publicul urban și comercial, serialul „Leyla” a obținut audiențe de 225.000 de români, respectiv 150.000 de români, clasând PRO TV pe locul 3, după Kanal D și Antena 1, respectiv pe locul 2, sub Antena 1 și peste Kanal D.

A doua zi, pe 10 februarie, serialul turcesc „Leyla”, care începe la ora 15.00, în locul emisiunii „La Măruță”, a stat mai bine pe publicul urban, însă a pierdut audiență pe publicul național și pe cel comercial.

Mai exact, la serialul „Leyla” s-au uitat 495.000 de români la nivel național, 240.000 de români la nivel urban și 122.000 de români la nivel comercial. Iar PRO TV s-a clasat pe pozițiile 2 (urban) și 3 (național și comercial) în topul audiențelor.

