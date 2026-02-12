În ianuarie s-a aflat că PRO TV renunță la emisiunea „La Măruță”. În locul emisiunii de la ora 15.00 sunt difuzate seriale turcești, iar prezentatorul a rămas fără proiect pe micul ecran. În schimb, el muncește la podcastul său, la spațiul pe care îl are.

Cine e persoana angajată de Cătălin Măruță

Recent, el a angajat o persoană dragă alături de care a muncit „La Măruță”, la Pro TV, timp de 18 ani, la podcastul lui. E vorba despre Peggy. Cu ce se ocupă aceasta? Chiar Cătălin Măruță a dezvăluit într-un videoclip în care aceasta apare alături de Andra, soția lui.

„Uneori, „acasă” nu e doar un loc. Sunt oamenii pe care îi aduni lângă tine, chiar și atunci când începe un capitol nou. Astăzi, Andra și Peggy s-au reîntâlnit pentru prima dată în noul spațiu al podcastului 🤍 Se știu de mult timp, din anii în care fiecare zi începea pe platou, dar momentul ăsta a avut ceva special… pentru că a însemnat un nou început, împreună.

Pentru mulți, Peggy a fost „femeia de curățenie a platoului”. Pentru noi, a fost omul care, timp de 18 ani, a avut grijă de spațiul în care s-au spus mii de povești. Discretă, dar esențială. Și poate că cel mai frumos lucru este că nu mergem mai departe singuri.

Am avut lângă mine colegi care au fost trup și suflet 18 ani, oameni care astăzi continuă să fie implicați în alte proiecte, pentru că sunt foarte buni în ceea ce fac. Iar asta nu poate decât să mă bucure și să mă facă mândru de drumul nostru.

Bucuria de a fi la podcastul „Acasă la Măruță” vine din lucruri mici: o îmbrățișare sinceră, o mână întinsă, respect pentru fiecare om care a făcut parte din poveste. Și da… întotdeauna am crezut că valoarea unei echipe nu stă doar în lumina reflectoarelor, ci și în oamenii care poate nu s-au văzut, dar au ținut totul în picioare. Bine ai venit, Peggy.”

Ce a făcut în prima zi fără emisiune

Pe 9 februarie, în ziua în care trebuia să fie pe post, Cătălin Măruță a postat un clip video pe Facebook în care apare pe celebra canapea, alături de Radu Ciucă, colegul lui.

Tot ieri, el și-a ținut promisiunea. A mers să își ia copiii de la școală, așa cum anunțase anterior. „Luni, în prima zi când n-o să mai am emisiune, cred că o să fac aceleași lucruri. O să mă trezesc de dimineață, o să-mi duc copiii la școală, după care o să merg, mai mult ca sigur, o oră prin pădure. Fac chestia asta destul de des. După care mă duc la studio.

Mă duc la studio, la podcast, «Acasă la Măruță». După care o să fac un lucru pe care mi-l doream de ceva timp: la ora 15.00 să merg să-i iau pe Eva și pe David de la școală! Cred că Eva își dorește mai tare acest lucru în ultima perioadă, spunându-mi că, deși eu o duc de fiecare dată, observă că sunt și alți tați care merg să-și ia copiii și că mă așteaptă și pe mine.

Așa că asta o să fac 100% luni. Și, dacă totuși n-ați înțeles gluma: la ora 15.00 o să fiu la școală”, a spus Cătălin Măruță în cadrul emisiunii „La Măruță”, înainte ca PRO TV să scoată show-ul de pe post. Și-a respectat cuvântul și la 15.00 i-a luat pe copii de la școală.

„Azi, la ora 15.00, am fost la școală să-mi iau copiii. Așa cum le-am promis. Sunt promisiuni mici care schimbă tot. Și sunt clipe care îți aduc aminte cine ești, cu adevărat.🤍”, a spus el. În videoclipul postat Eva a fost cea mai fericită când l-a văzut, i-a și sărit în brațe.

