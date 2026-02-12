Compania, specializată în cablaje auto, precizează că nu a fost declanșată o procedură de concediere colectivă și că toate măsurile sunt luate în conformitate cu legislația și regulamentele interne.

Reprezentanții Yazaki Europe au transmis că firma își gestionează forța de muncă în funcție de cerințele operaționale și de afaceri, fără a oferi detalii despre numărul angajaților afectați.

Totodată, aceștia au respins informațiile privind o posibilă închidere a unității din Brăila, subliniind că nu există un anunț public în acest sens.

Surse din autoritățile locale au confirmat pentru Profit.ro că activitatea fabricii ar putea fi redusă, însă nu există date care să indice închiderea acesteia.

Yazaki România este parte a grupului japonez Yazaki, unul dintre cei mai mari producători globali de cablaje electrice și componente auto, furnizor pentru Dacia și Ford.

În 2023, compania a închis fabrica din Buzău, care avea aproximativ 400 de angajați, invocând oprirea producției unui model auto al unui client important.

La nivel global, grupul Yazaki are peste 240.000 de angajați în 46 de țări și o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de dolari.

Recent, producătorul american de scaune pentru automobile Adient plc., cel mai mare din lume pe acest segment, a anunțat închiderea fabricii din Ploiești și disponibilizarea angajaților.

