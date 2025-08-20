Curtea de Apel București i-a admis definitiv plângerea depusă împotriva acestei măsuri preventive.

Pe 11 august, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prelungise controlul judiciar până la 11 octombrie, însă Ciorbă a contestat decizia. Situația nu este una nouă – pe 19 iunie, aceeași instanță îi admisese o plângere similară.

Decizia actuală prevede: „Admite plângerea formulată de inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan împotriva ordonanței nr. 1854/D/P/2022 din 11.08.2025 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar, începând cu 13.08.2025 până la 11.10.2025 inclusiv. Revocă măsura controlului judiciar dispusă față de inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan prin încheierea nr. 107/14.02.2025 a ÎCCJ – Secția Penală, prelungită prin ordonanțele din 14.04.2025, 13.06.2025 și 11.08.2025, respectiv modificată prin încheierea din 19.06.2025, în dosarul nr. 3909/2/2025 al CA București. Definitivă”.

Reamintim că pe 4 februarie au fost reținute 11 persoane, inclusiv Ciorbă și Laura Vicol, fiind acuzate de infracțiunile menționate, precum și de stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale pentru a obține rambursări ilegale sau compensări de la bugetul de stat.

A doua zi, Poliția Română anunța că în cadrul dosarului a fost dispus sechestru asigurător pe 201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, precum și pe părți sociale și acțiuni.

Totodată, au fost blocate 48 de conturi bancare aparținând unor persoane fizice și juridice.

Ulterior, instanța a decis ca Vladimir Ciorbă să fie cercetat sub control judiciar, alături de alți inculpați, în timp ce Laura Vicol nu a primit nicio interdicție.