Un câștigător sigur

Analiștii spun că Moscova ar putea deveni cel mai clar câștigător de până acum al războiului din Orientul Mijlociu, iar acest lucru nu putea veni într-un moment mai crucial pentru Putin.

Antonio Costa, președintele Consiliului European, le-a transmis marți ambasadorilor UE că „până acum, există un singur câștigător în acest război – Rusia”.

În urmă cu puțin peste o săptămână, Kremlinul se confrunta cu întrebări serioase legate de capacitatea sa de a susține efortul de război tot mai lent, care îi secătuia economia.

Dar aproape peste noapte, după ce primele bombe americane și israeliene au căzut asupra Iranului, a început să prindă contur o soluție pentru toate problemele sale.

Un blocaj fiscal sever

În ultimele luni, sancțiunile internaționale asupra energiei, scăderea prețurilor globale la petrol și plafonarea prețurilor impusă de UE și Regatul Unit s-au suprapus, creând un blocaj fiscal sever pentru Rusia. Aceasta, în urmă cu doar cinci ani, se baza pe veniturile din petrol și gaze pentru 45% din bugetul său federal.

În ianuarie, veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au înjumătățit față de aceeași lună a anului precedent, prăbușindu-se la niveluri care au mai fost înregistrate doar în 2020, în timpul pandemiei de Covid.

Problemele economice ale Moscovei deveniseră atât de acute încât aceasta a fost forțată să își vândă rezervele de aur și să apeleze la fondurile consumatorilor și ale micilor afaceri, declanșând o creștere bruscă a costului vieții.

Acum, închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz și oprirea parțială a producției de petrol din Golf au dus la explozia prețurilor la țiței. Dacă în decembrie prețurile pentru petrolul rusesc stagnau sub 40 de dolari pe baril, acestea aproape că s-au dublat acum, ajungând la 76 de dolari.

Norocul Moscovei

În ceea ce se va dovedi a fi un impuls semnificativ pentru norocul Moscovei, Washingtonul a anunțat joi că va suspenda sancțiunile asupra petrolului rusesc aflat pe mare timp de 30 de zile, pentru a stabiliza piețele energetice globale.

Se crede că aproximativ 130 de milioane de barili de petrol rusesc sunt blocați pe mare în acest moment.

Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei SUA, a scris pe rețelele de socializare că măsura „nu va aduce un beneficiu financiar semnificativ guvernului rus”.

4,9 miliarde de dolari până la sfârșitul luni martie

După ce Trezoreria SUA a anunțat săptămâna trecută că va permite Indiei să cumpere petrol rusesc timp de 30 de zile fără a aplica sancțiuni, companiile indiene au achiziționat rapid 30 de milioane de barili în mai puțin de o săptămână, cantitate echivalentă, aproximativ, cu totalul importurilor țării pe întreaga lună februarie, a raportat Bloomberg.

Rusia obține venituri suplimentare de până la 150 de milioane de dolari (113 milioane de lire sterline) pe zi din vânzările de petrol de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu și ar putea acumula un plus de până la 4,9 miliarde de dolari (3,7 miliarde de lire sterline) până la sfârșitul lunii martie, conform calculelor realizate de Financial Times.

Închiderea Strâmtorii Ormuz ar putea, de asemenea, să blocheze până la un sfert din transporturile lunare globale de gaz natural lichefiat (GNL). Confruntată cu prețurile în creștere, Europa ar putea fi forțată să își reconsidere planul de a elimina treptat gazul rusesc până în 2027.

Revenirea triumfătoare a liderului de la Kremlin

Un semn al încrederii reînnoite a Moscovei în soliditatea finanțelor sale este revenirea triumfătoare a lui Putin la o provocare familiară: perspectiva de a închide robinetele către Europa.

„Poate că este mai bine pentru noi, în acest moment, să oprim livrările către piața europeană. Să ne mutăm către piețele care se deschid și să ne consolidăm poziția acolo”, a declarat el pe un ton batjocoritor, miercuri.

„Cu siguranță, dacă Rusia are mai mulți bani și reușește să își gestioneze deficitul, va exista o presiune internă mult mai mică pentru a pune capăt războiului”, a declarat dr. Tatiana Stanovaia, cercetător principal la Carnegie Russia Eurasia Center.

„Dacă [Putin] are mai multe resurse pentru a gestiona problemele financiare interne, el poate avea mai multă încredere în cursul pe care l-a ales”, a declarat aceasta pentru The Telegraph.

