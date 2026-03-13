Un câștigător sigur

Analiștii spun că Moscova ar putea deveni cel mai clar câștigător de până acum al războiului din Orientul Mijlociu, iar acest lucru nu putea veni într-un moment mai crucial pentru Putin.

Antonio Costa, președintele Consiliului European, le-a transmis marți ambasadorilor UE că „până acum, există un singur câștigător în acest război – Rusia”.

În urmă cu puțin peste o săptămână, Kremlinul se confrunta cu întrebări serioase legate de capacitatea sa de a susține efortul de război tot mai lent, care îi secătuia economia.

Dar aproape peste noapte, după ce primele bombe americane și israeliene au căzut asupra Iranului, a început să prindă contur o soluție pentru toate problemele sale.

Un blocaj fiscal sever

În ultimele luni, sancțiunile internaționale asupra energiei, scăderea prețurilor globale la petrol și plafonarea prețurilor impusă de UE și Regatul Unit s-au suprapus, creând un blocaj fiscal sever pentru Rusia. Aceasta, în urmă cu doar cinci ani, se baza pe veniturile din petrol și gaze pentru 45% din bugetul său federal.

În ianuarie, veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au înjumătățit față de aceeași lună a anului precedent, prăbușindu-se la niveluri care au mai fost înregistrate doar în 2020, în timpul pandemiei de Covid.

Problemele economice ale Moscovei deveniseră atât de acute încât aceasta a fost forțată să își vândă rezervele de aur și să apeleze la fondurile consumatorilor și ale micilor afaceri, declanșând o creștere bruscă a costului vieții.

Acum, închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz și oprirea parțială a producției de petrol din Golf au dus la explozia prețurilor la țiței. Dacă în decembrie prețurile pentru petrolul rusesc stagnau sub 40 de dolari pe baril, acestea aproape că s-au dublat acum, ajungând la 76 de dolari.

Norocul Moscovei

În ceea ce se va dovedi a fi un impuls semnificativ pentru norocul Moscovei, Washingtonul a anunțat joi că va suspenda sancțiunile asupra petrolului rusesc aflat pe mare timp de 30 de zile, pentru a stabiliza piețele energetice globale.

Se crede că aproximativ 130 de milioane de barili de petrol rusesc sunt blocați pe mare în acest moment.

Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei SUA, a scris pe rețelele de socializare că măsura „nu va aduce un beneficiu financiar semnificativ guvernului rus”.

4,9 miliarde de dolari până la sfârșitul luni martie

După ce Trezoreria SUA a anunțat săptămâna trecută că va permite Indiei să cumpere petrol rusesc timp de 30 de zile fără a aplica sancțiuni, companiile indiene au achiziționat rapid 30 de milioane de barili în mai puțin de o săptămână, cantitate echivalentă, aproximativ, cu totalul importurilor țării pe întreaga lună februarie, a raportat Bloomberg.

Rusia obține venituri suplimentare de până la 150 de milioane de dolari (113 milioane de lire sterline) pe zi din vânzările de petrol de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu și ar putea acumula un plus de până la 4,9 miliarde de dolari (3,7 miliarde de lire sterline) până la sfârșitul lunii martie, conform calculelor realizate de Financial Times.

Închiderea Strâmtorii Ormuz ar putea, de asemenea, să blocheze până la un sfert din transporturile lunare globale de gaz natural lichefiat (GNL). Confruntată cu prețurile în creștere, Europa ar putea fi forțată să își reconsidere planul de a elimina treptat gazul rusesc până în 2027.

Revenirea triumfătoare a liderului de la Kremlin

Un semn al încrederii reînnoite a Moscovei în soliditatea finanțelor sale este revenirea triumfătoare a lui Putin la o provocare familiară: perspectiva de a închide robinetele către Europa.

„Poate că este mai bine pentru noi, în acest moment, să oprim livrările către piața europeană. Să ne mutăm către piețele care se deschid și să ne consolidăm poziția acolo”, a declarat el pe un ton batjocoritor, miercuri.

„Cu siguranță, dacă Rusia are mai mulți bani și reușește să își gestioneze deficitul, va exista o presiune internă mult mai mică pentru a pune capăt războiului”, a declarat dr. Tatiana Stanovaia, cercetător principal la Carnegie Russia Eurasia Center.

„Dacă [Putin] are mai multe resurse pentru a gestiona problemele financiare interne, el poate avea mai multă încredere în cursul pe care l-a ales”, a declarat aceasta pentru The Telegraph.

Casa Dinu Lipatti din București va fi salvată. Monumentul istoric în care au locuit și Dumitru Graur, și Alexandru Graur este degradat și părăsit
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Elena Cârstea, vizită neașteptată în România! Artista a venit în scaun cu rotile și a făcut declarații incredibile. Cum a fost surprinsă la aeroport
Libertateapentrufemei.ro
Elena Cârstea, vizită neașteptată în România! Artista a venit în scaun cu rotile și a făcut declarații incredibile. Cum a fost surprinsă la aeroport
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Avantaje.ro
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Gazele cumpărate de Ucraina din SUA e normal să treacă prin România, spune Bogdan Ivan
Știri România 23:07
Gazele cumpărate de Ucraina din SUA e normal să treacă prin România, spune Bogdan Ivan
Energia electrică s-a scumpit cu 56,92% în februarie 2026, cea mai mare scumpire din ultimul an, după eliminarea schemei de plafonare
Știri România 22:37
Energia electrică s-a scumpit cu 56,92% în februarie 2026, cea mai mare scumpire din ultimul an, după eliminarea schemei de plafonare
Donald Trump trimite 5.000 de pușcași marini în zona fierbinte a Strâmtorii Ormuz, după ce a proclamat războiul „câștigat”
Adevarul.ro
Donald Trump trimite 5.000 de pușcași marini în zona fierbinte a Strâmtorii Ormuz, după ce a proclamat războiul „câștigat”
Sorana Cîrstea, apariție de senzație după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac. Apare rar în această ipostază
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, apariție de senzație după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac. Apare rar în această ipostază
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie. Fosta dansatoare a Deliei și campionul de dans sportiv au împreună trei copii. „Este o traumă”
Stiri Mondene 21:02
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie. Fosta dansatoare a Deliei și campionul de dans sportiv au împreună trei copii. „Este o traumă”
Legătura dintre Alina Sorescu și Mugurel Vrabete despre care puțini știau. Declarații emoționante după moartea basistului Holograf
Stiri Mondene 17:47
Legătura dintre Alina Sorescu și Mugurel Vrabete despre care puțini știau. Declarații emoționante după moartea basistului Holograf
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
TVMania.ro
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
ObservatorNews.ro
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
GSP.ro
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
Aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales. Dezvăluiri surprinzătoare din reședințele regale
Mediafax.ro
Aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales. Dezvăluiri surprinzătoare din reședințele regale
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Mesajul lui David Popovici, direct din tren, devenit rapid viral. ”Cel mai marfă român!”
Fanatik.ro
Mesajul lui David Popovici, direct din tren, devenit rapid viral. ”Cel mai marfă român!”
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața