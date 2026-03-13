Rusia: „Interesele noastre coincid”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a salutat inițiativa administrației americane, considerând că aceasta reflectă un interes comun pentru stabilizarea piețelor de energie.

„Observăm acțiuni din partea Statelor Unite menite să încerce stabilizarea piețelor energetice. În acest sens, interesele noastre coincid”, a declarat Peskov, potrivit Reuters și TASS.

Totuși, oficialul rus a avertizat cu privire la riscurile unei crize energetice globale în cazul în care situația actuală nu este gestionată corespunzător. 

„Desigur, astfel de acţiuni vor contribui, într-o oarecare măsură, la stabilizarea acestei pieţe, deoarece fără volume semnificative de petrol rusesc, stabilizarea pieţei este imposibilă”, a mai spus acesta.

Derogarea emisă de SUA se aplică doar petrolului deja încărcat pe nave până pe 12 martie, și este valabilă 30 de zile. Washingtonul nu are intenția de a relaxa alte sancțiuni petroliere împotriva Rusiei, a subliniat Peskov.

„Am auzit declaraţiile reprezentanţilor Statelor Unite potrivit cărora această excepţie se aplică acum doar pentru petrolul deja încărcat până la data de 12, până la 12 martie. Dar a existat şi o declaraţie conform căreia, în general, SUA nu intenţionează să ridice în continuare niciun fel de sancţiuni petroliere împotriva Federaţiei Ruse”, a menţionat Peskov.

UE: Decizia SUA, o amenințare la adresa securității europene

Măsura unilaterală a Statelor Unite a fost întâmpinată cu îngrijorare în Uniunea Europeană. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat decizia, atrăgând atenția asupra implicațiilor asupra securității continentului. 

„Decizia unilaterală a Statelor Unite de a ridica sancțiunile asupra exporturilor de petrol rusesc este extrem de îngrijorătoare, întrucât afectează securitatea europeană. Intensificarea presiunii economice asupra Rusiei este esențială pentru ca aceasta să accepte negocieri serioase în vederea unei păci juste și durabile. Slăbirea sancțiunilor sporește resursele de care dispune Rusia pentru a duce războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a transmis Costa într-o postare pe rețeaua socială X.

Cancelarul german Friedrich Merz a adoptat o poziție similară, calificând decizia Washingtonului drept o „greșeală”. 

„În prezent există o problemă cu prețurile, dar nu cu aprovizionarea. Și în acest sens, aș dori să știu ce alți factori au determinat guvernul SUA să ia această decizie”, a declarat Merz într-o conferință de presă comună cu omologul său norvegian. 

„Permiteţi-mi să clarific încă o dată: Germania nu face parte din acest război şi nu dorim să devenim parte a acestuia”, a mai spus Merz.

Impact economic și strategic al deciziei SUA

Decizia administrației Trump de a suspenda temporar sancțiunile asupra exporturilor de petrol rusesc intervine într-un context global marcat de o creștere semnificativă a prețurilor la energie. Totuși, efectele imediate asupra pieței par limitate. 

Vineri, prețul de referință al țițeiului Brent a revenit la 101 dolari pe baril la ora 10.00 GMT (12.00, ora României), conform Reuters.

Surse citate de POLITICO au dezvăluit că decizia a surprins liderii europeni, care sperau că Statele Unite vor menține presiunea asupra Rusiei. 

Într-o videoconferință comună desfășurată miercuri, membrii G7 au cerut administrației Trump să nu relaxeze sancțiunile împotriva Moscovei. 

„Vrem să ne asigurăm că Rusia nu exploatează războiul din Iran pentru a slăbi Ucraina”, a explicat Merz. 

El a adăugat că Germania și partenerii săi din G7 și Israel fac eforturi pentru a găsi o soluție diplomatică la conflict.

Pe fondul tensiunilor globale și al escaladării prețurilor la energie, mai multe țări, inclusiv Germania, au decis să elibereze rezervele internaționale de petrol. 

„Această măsură va contribui, într-o oarecare măsură, la moderarea prețurilor la energie”, a precizat Merz.

