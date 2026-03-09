„Discuțiile s-au concentrat pe situația din jurul conflictului cu Iranul și pe negocierile bilaterale în curs, cu participarea reprezentanților Statelor Unite, pentru soluționarea crizei din Ucraina”, a declarat consilierul diplomatic al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, citat de agențiile de presă ruse.

Aceasta a fost prima conversație între cei doi lideri de la ultima lor discuție telefonică din decembrie 2025. Potrivit lui Ușakov, apelul, care a durat aproximativ o oră, a avut loc la inițiativa Washingtonului, pentru a aborda „o serie de chestiuni extrem de importante legate de evoluția actuală a situației internaționale”.

„Conversația a fost serioasă, deschisă și constructivă”, a adăugat consilierul rus, fără a dezvălui detalii despre conținutul exact al discuțiilor.

În ceea ce privește conflictul din Iran, Putin a subliniat necesitatea unei „soluționări politice și diplomatice rapide”, având în vedere că Teheranul este un aliat apropiat al Moscovei.

Pe tema războiului din Ucraina, liderul rus i-a oferit lui Donald Trump „o descriere a situației actuale de pe linia de contact, unde trupele ruse înregistrează progrese semnificative”, a explicat Ușakov.

De asemenea, Putin a salutat „eforturile de mediere întreprinse” de președintele american pentru a găsi o soluție diplomatică la războiul din Ucraina, deși sesiunile de negocieri de până acum nu au dus la o încetare a ostilităților, conform AFP.

