ExxonMobil și-a încetat operațiunile în Rusia în 2022, ca urmare a sancțiunilor impuse de occidentali din cauza deciziei liderului de la Kremlin Vladimir Putin de a lansa invazia la scară largă din Ucraina.

Odată cu retragerea din Rusia, regimul de la Moscova a confiscat participația de 30% deținută de ExxonMobil în proiectul Sahalin-1. Potrivit lui Darren Woods, ExxonMobil negociază cu Guvernul de la Moscova pentru a recupera active în valoare de 4,6 miliarde de dolari și nu ia în considerare să se întoarcă pe piața rusă.

În august, oficialii de la Moscova le-au propus omologilor de la Washington ca ExxonMobil să se întoarcă în proiectul Sahalin-1 și au cerut echipamente pentru proiectele rusești de gaze naturale lichefiate aflate sub sancțiuni. Emisarul special american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, s-a deplasat la Moscova în acea perioadă și a fost primit de către Vladimir Putin.

În vară, liderul rus a semnat un act prin care i-ar permite ExxonMobil să își recâștige participația la Sahalin-1. Actul a fost publicat în ziua în care președintele american Donald Trump l-a primit pe Vladimir Putin la Anchorage, Alaska.

Cu toate acestea, după cum menționează Reuters, acționarii străini sunt obligați să solicite ridicarea sancțiunilor, să semneze contracte de furnizare a echipamentelor și să transfere fonduri în conturile proiectului. ExxonMobil refuză să dea curs acestor cereri.

Sahalin-1 cuprinde trei zăcăminte – Ceaivo, Odoptu și Arkutun-Daghi – situate pe platoul nord-estic al insulei Sahalin. Rezervele lor sunt estimate la 307 milioane tone de petrol și 485 de miliarde metri cubi de gaze.