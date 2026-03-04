Putin: Ucraina crează numai probleme UE

„Singurul lucru care mă surprinde este că acest lucru înrăutățește situația de pe piețele energetice globale, inclusiv de pe piețele gazelor, și în acest caz, în special pentru Europa”, a declarat Vladimir Putin.

„Se dovedește că, de fapt, regimul de la Kiev mușcă mâna care îl hrănește, și anume, mâna Uniunii Europene”, a continuat Vladimir Putin, subliniind că „Uniunea Europeană oferă regimului de la Kiev ajutor nesfârșit, atât arme, cât și bani, în timp ce regimul de la Kiev creează o problemă după alta pentru UE”.

Totodată, Vladimir Putin a sugerat miercuri că Rusia ar putea sista imediat livrările de gaze către Europa și s-ar putea reorienta către piețe mai promițătoare.

„Dar nu este o decizie, în acest caz este ceea ce se cheamă gândit cu voce tare. Cu siguranță voi ordona guvernului să lucreze la această problemă împreună cu companiile noastre”, a spus liderul de la Kremlin.

A eliberat doi maghiar care au luptat pentru Ucraina

Președintele rus a anunțat și că Rusia va elibera doi cetățeni maghiari ținuți captivi în Ucraina, la cererea Budapestei.

„Ieri, în timpul conversației noastre telefonice, prim-ministrul dl Orbán a ridicat și el această problemă și a cerut să fie luată în considerare posibilitatea eliberării cetățenilor maghiari care au fost ținuți captivi de armata rusă”, a declarat Vladimir Putin la o întâlnire cu ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, la Moscova.

„Am decis să eliberez două persoane. Puteți, așa cum a cerut prim-ministrul, să le luați cu dumneavoastră în avionul cu care ați sosit și cu care vă veți întoarce la Budapesta”, a adăugat Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin a clarificat că aceste persoane au cetățenie ucraineană și maghiară. „Au fost mobilizați cu forța (n.r. – de către autoritățile ucrainene)”, a subliniat președintele.

Szijjártó a menționat că mulți cetățeni ai țării sale au fost mobilizați în Ucraina, după care au dispărut sau au ajuns în captivitate rusească. „Prin urmare, aș dori să vă întreb dacă puteți lua o decizie de a elibera unii dintre soldații de origine maghiară care sunt ținuți captivi de autoritățile ruse”, a adăugat ministrul maghiar de externe.

