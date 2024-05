Actorul american, care deține totodată cetățeniile Rusiei și Serbiei, a primit „Ordinul Prieteniei” pentru „contribuția sa la dezvoltarea cooperării culturale și umanitare internaționale”. Distincția i-a fost înmânată personal de către liderul de la Kremlin.

Steven Seagal (72 de ani) este cetățean al Rusiei din anul 2016. El făcea încă de pe atunci propagandă pentru Kremlin, salutând mai ales anexarea Peninsulei Crimeea.

The Huffington Post observă că actorul american a ținut un nou discurs de propagandă cu ocazia ceremoniei de joi, susținând, printre altele, că războiul din Ucraina a fost „declanșat și finanțat de Occident”, asta deși Vladimir Putin a ordonat invazia, iar Vestul nu a făcut decât să sprijine țara agresată pentru a nu fi ocupată de Rusia.

Într-o tiradă bizară, specifică Kremlinului, el a acuzat Ucraina de toate formele de trafic – persoane, organe, droguri etc. – de dezvoltarea unor laboratoare biologice și de îmbrățișarea „nazismului”. Ucraina spune la rândul ei despre Putin că a instaurat în Rusia un regim cu elemente fasciste. Acest regim are și un termen: „ruscism”.

În plus, Seagal a acuzat presa că este un „monstru” care răspândește minciuni și a spus că „trebuie să-i educăm și luminăm pe cei care nu-și dau seama de ceea ce se întâmplă”.

After Putin personally pins on his ‘Russian Order of Friendship medal today, actor Steven Seagal reads a list of Kremlin propaganda about Ukraine. pic.twitter.com/Ov10D0bbsU