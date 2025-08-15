Reuters prezintă câteva detalii despre vizitele anterioare ale lui Vladimir Putin în Statele Unite în calitate de „preşedinte”, precum şi un rezumat al vizitelor efectuate de Dmitri Medvedev şi Boris Elţîn, primul lider de stat al Rusiei post-sovietice, relatează news.ro.

2015 – Ultima vizită a lui Vladimir Putin în Statele Unite datează de acum zece ani, când dictatorul rus a călătorit la New York pentru Adunarea Generală a ONU şi a purtat discuţii cu preşedintele de atunci al Statelor Unite, Barack Obama. Întâlnirea a fost una rece, Obama criticându-l dur pe Putin pentru anexarea Crimeei și războiul din Donbas, unde Rusia lupta deja împotriva Ucrainei prin „omuleți verzi” și interpuși precum rebelii locali pro-ruși. Cei doi lideri s-au ciocnit şi pe tema Siriei şi a soartei dictatorului Bashar al-Assad, într-un moment în care regimul de la Moscova era gata să intervină militar de partea lui Assad împotriva forţelor rebele.

2007 – Putin a fost invitat la casa familiei predecesorului lui Obama, George W. Bush, în Kennebunkport, statul Maine, într-un moment în care relaţiile erau foarte tensionate din cauza opoziţiei Rusiei faţă de un sistem american de apărare antirachetă planificat în Europa de Est, a criticilor Statelor Unite faţă de regresul democraţiei în Rusia sub Putin şi a dezacordului privind statutul de stat al Kosovo.

Bush şi Putin au purtat discuţii informale despre securitatea nucleară, Iran şi Coreea de Nord. Bush a descris ulterior cum au petrecut un weekend pescuind şi discutând despre sistemele de apărare antirachetă din Polonia şi Republica Cehă, care se presupune că îl îngrijorau pe Putin. S-au găsit unele puncte comune, a remarcat Bush, glumind că Putin a fost singurul care a prins un peşte.

2005 – Putin a participat la Summitul Mondial de la New York şi a purtat ulterior discuţii la Casa Albă cu preşedintele Bush. Întâlnirea lor a fost parţial umbrită de uraganul Katrina, care a devastat New Orleans-ul. Preocupările legate de dezvoltarea armelor nucleare de către Iran şi Coreea de Nord erau foarte mari în acea perioadă.

2004 – Putin a participat la summitul G8 de pe Sea Island, în Georgia, şi a fost prezent şi la Washington, la funeraliile fostului preşedinte Ronald Reagan. El a purtat discuţii cu preşedintele Bush, care l-a salutat pe liderul rus ca pe un „prieten”. Irakul era în centrul atenţiei, la un an după invazia americană.

2003 – Putin s-a aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU şi a purtat discuţii la Camp David, în Maryland, cu preşedintele Bush. Putin şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la invazia americană din Irak din acelaşi an, dar conferinţa de presă comună a fost una prietenoasă, Bush declarând că Washingtonul şi Moscova sunt aliaţi în „războiul împotriva terorismului”. Cei doi au vorbit despre extinderea cooperării în Irak şi Afganistan şi despre lărgirea cooperării militare dintre Statele Unite şi Rusia.

2001 – Putin a efectuat o vizită de stat în SUA, deplasându-se la Washington și New York, precum şi în Texas, la două luni după ce aproape 3.000 de persoane au fost ucise în atacurile din 11 septembrie. Putin, care se prezintă drept primul lider străin care l-a sunat pe Bush după atacurile din 11 septembrie, a vizitat locul din New York unde se înălţa cândva World Trade Center şi a scris pe un perete: „Marele oraş şi marea naţiune americană vor învinge!!!”.

Fostul ofiţer KGB a participat la o şedinţă restrânsă a CIA, s-a întâlnit cu liderii Congresului SUA şi a purtat discuţii cu preşedintele Bush, participând la o cină informală la ferma lui președintelui american din Texas.

2000 – Putin a zburat la New York pentru a participa la Summitul Mileniului şi a ţinut un discurs în faţa Consiliului de Securitate al ONU, unde Rusia este membru permanent. În discursul său, el a pledat pentru o abordare multilaterală a afacerilor internaţionale. De asemenea, a purtat discuţii cu preşedintele de atunci, Bill Clinton, ambii fiind de acord să se angajeze din nou şi, în unele cazuri, să extindă diverse iniţiative privind controlul armamentului şi neproliferarea nucleară.

Dmitri Medvedev, care a fost preşedinte în perioada 2008-2012, a efectuat cinci vizite în Statele Unite şi s-a prezentat la acea vreme ca un reformator pro-occidental. Cea mai mediatizată vizită a avut loc în iunie 2010, când s-a întâlnit cu preşedintele Obama la un restaurant din apropierea Washingtonului pentru a mânca un burger şi cartofi prăjiţi, în contextul unei tentative de „resetare” a relaţiilor ruso-americane. Între timp, Medvedev a devenit unul dintre cei mai vocali critici anti-occidentali din Rusia.

Boris Elţîn a efectuat patru vizite oficiale în Statele Unite după prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991. Bill Clinton avea să dezvăluie într-un interviu, câţiva ani mai târziu, că, în timpul uneia dintre vizitele sale la Washington, la mijlocul anilor 1990, agenţii serviciilor secrete americane l-au găsit pe Elţîn, în miezul nopţii, rătăcind pe stradă în lenjerie intimă, beat şi cerând pizza.

Întâlnirea dintre Vladimir Putin şi Donald Trump are loc astăzi, în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson. Summitul va începe la ora 22.30, ora României, iar pe tot parcursul zilei Libertatea va aduce cele mai noi informații din jurul evenimentului.

