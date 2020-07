S-au scurs aproape doi ani de când Vlad Cîrciu, un băiețel care încă nu a împlinit 9 ani, se află în mijlocul unei lupte crâncene pentru supraviețuire.

Cu un curaj ieșit din comun și cu o dorință uriașă de a trăi, băiețelul a trecut prin terapii chinuitoare, prin operații de extirpare a tumorilor, dar și printr-un transplant cu celule stem autolog.

Pentru continuarea tratamentelor salvatoare post-operatorii, Vlăduț are nevoie acum de 100.000 de euro.

La nici 7 ani, 3 tumori, din care una de mărimea unei portocale

Coșmarul a început în luna noiembrie a anului 2018, când câteva dureri surde, asociate unor junghiuri banale resimțite de undeva de sub coaste, au început să-i atragă atenția.

Când durerea a crescut în intensitate, părinții l-au dus la doctori, care au dat cruntul verdict:neuroblastom pe suprarenală cu metastaze pe peretele toracic. Trei tumori, dintre care una de mărimea unei portocale, fuseseră depistate de oncologi.

A fost momentul în care a fost declanșată o luptă crâncenă pentru salvarea lui Vlăduț, care a intrat imediat în programul specialiștilor români. Aceștia au gândit, în baza investigațiilor amănunțite (ecografii, computer tomograf), o schemă de tratament temporară. Totul până când copilașul urma să plece la o clinică din Israel, ai cărei medici îi studiaseră și îi acceptaseră dosarul medical.

Cancerul i-a afectat lui Vlăduț până și dantura și l-a îmbolnăvit de hepatita C

Episodul Israel a fost, din nefericire, doar una dintre bătăliile pe care băiețelul avea să le ducă în războiul cu cancerul care i-a invadat trupul.

Acum, copilașul este internat în Turcia, la ”Memorial Hastanesi”, o clinică din Istanbul, unde este tratat pentru neuroblastom gradul IV cu metastaze osoase. A trecut prin serii de chimio, dar și prin transfuzii repetate cu sânge donat (Rh negativ), care să-i mențină în limitele normale nivelul indicatorilor vitali ai organismului.

Medicii turci au fost nevoiți să-i scoată trei dinți, să-i plombeze alți trei și să-i omoare un nerv – intervenție efectuată sub anestezie generală -, după ce dantura copilașului a fost puternic afectată de tratamentele dure împotriva cancerului. În plus, Vlăduț este tratat de mai bine de șase luni – cu o medicație foarte scumpă – și pentru hepatita C.

O operație de extirpare a tumorii, un transplant cu celule stem și zeci de ore de chimioterapie

”Suntem aici din luna octombrie a anului trecut. După patru ședințe de chimioterapie, tumora primară de pe glanda suprarenală dreapta s-a micșorat puțin. Astfel a fost posibilă scoaterea ei în totalitate, fără a afecta vena cavă inferioară care inițial fusese înglobată. După operație au mai urmat încă două cure de chimioterapie, 14 ședinte de radioterapie și transplantul cu celule stem autolog. Pre-transplant, băiețelul nostru a mai făcut opt zile de chimioterapie cu două medicamente care încă sunt greu de suportat de corpul lui foarte slăbit. Acum, ne rugăm la bunul Dumnezeu pentru recuperarea post-transplant”, ne-a spus Elisabeta Cîrciu, mama lui Vlăduț.

Viața lui Vlăduț depinde de cei 100.000 de euro

Chiar dacă Vlăduț – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – a trecut cu bine de transplantul cu celule stem autolog (intervenție realizată în Turcia acum aproape trei săptămâni cu celule recoltate din măduva sa osoasă), lupta cu cancerul este departe de fi încheiată.

Pentru continuarea tratamentelor salvatoare copilașul are încă nevoie de foarte mulți bani. Viața lui depinde de cei 100.000 de euro necesari pentru terapiile post-transplant, dar și pentru investigații medicale amănunțite. O sumă uriașă pentru bugetul familiei copilașului.

”Facem un apel disperat la toți cei care ne pot fi alături pentru salvarea lui Vlăduț”

”Rezultatele investigațiilor ne vor arăta pe ce drum o să o apucăm… Însă fără acești bani, nu vom putea spera la salvarea lui Vlăduț. El luptă, face tot ce stă în puterile lui, dar fără bani nu știu ce vom putea face… De aceea, facem un apel disperat la toți aceia care ne pot fi alături în lupta pentru salvarea lui Vlăduț”, a mai spus mama lui Vlăduț.

Cei care doresc să îl ajute pe Vlăduț o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «VLĂDUȚ».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5 % din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

