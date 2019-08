„Ieri a fost o zi groaznică, una dintre cele mai urâte zile din viaţa mea. Am fost în judeţul Covasna cu prietenii mei şi pentru că ploua am zis hai să mergem cu toţii într-o excursie cu mocăniţa. După ne-am luat bilete, eram vreo zece, am plecat. Vagonul nostru a deraiat la dus din cauza şinei, iar la întors nu am mers 2-3 minute că a început să deraieze şi ne-am răsturnat cu toţii. Credeţi-mă, nu-mi venea să cred că se întâmplă aşa ceva.

Majoritatea prietenilor mei sunt ok, eu m-am lovit puţin la tibie şi la genunchi. Mai puţin norocos a fost un prieten care a căzut pe o parte şi un vagon a căzut peste el. L-a lovit pe toată partea dreaptă. Ne-am dat seama cât de grav poate să fie totul. El a strigat doar o dată ajutaţi-mă şi apoi nu l-am mai auzit. Toţi eram albi la faţă. Nu ştiu dacă este ghinionul nostru sau dacă este vina celor care nu au grijă de calea ferată”, a spus Sânziana Negru pe Instagram.

Citeşte şi:

Accident grav la Botoșani. Cinci oameni au fost răniți, dintre care doi copii

GSP.RO UEFA a comunicat sancțiunea pentru Craiova, după incidentele cu Honved! Oltenii au sistat vânzarea biletelor

Unica.ro Fetița găsită plină de sânge în Galați a făcut primele declarații. Ce a spus despre cel care a rănit-o

Viva.ro Se simte vinovată Maria Constantin? Ce a declarat după ce a aflat că Marcel TOADER a murit! Asta spune tot!