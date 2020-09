Știri România Vocea părinților, la Adriana Nedelea LA FIX: „Masca ar trebui să fie opțională. Cum poți obliga un copil de 6 ani să poarte o mască?” De Petre Dobrescu,

Am văzut deciziile Ministerului Educației, am avut la Libertatea vocile profesorilor, elevilor și psihologilor. Astăzi, Adriana Nedelea a invitat în emisiunea LA FIX să vorbească despre noul an școlar părinți care au copii în clasele zero, a VIII-a și a XII-a. Am ales cele trei clase pentru că aici nevoile și cerințele elevilor sunt mai mari, unii pentru că abia își formează o idee despre școală, iar ceilalți pentru că au examene importante pentru viitorul lor.