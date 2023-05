La sosirea sa în Franța, liderul ucrainean a publicat un mesaj pe Twitter, afirmând că „legăturile cu Europa devin tot mai puternice” și că „presiunea asupra Rusiei este în creștere”.

„Paris. Cu fiecare vizită, capacitățile de apărare și ofensivă ale Ucrainei se extind. Legăturile cu Europa sunt din ce în ce mai puternice, iar presiunea asupra Rusiei este în creștere. Voi avea o întâlnire cu prietenul meu Emanuel și vom discuta cele mai importante puncte ale relațiilor bilaterale”, a scris Zelenski.

Paris. With each visit, Ukraine’s defense and offensive capabilities are expanding. The ties with Europe are getting stronger, and the pressure on Russia is growing. I will have a meeting with my friend Emanuel and we will talk through the most important points of bilateral…