„Vom trece la alegeri atunci când toate garanţiile de securitate necesare vor fi implementate”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă online.

„Este foarte uşor să o facem: să se instaureze o încetare a focului şi vor avea loc alegeri”, a subliniat șeful statului ucrainean.

Volodimir Zelenski a făcut aceste precizări după ce cotidianul de afaceri Financial Times a scris că Ucraina, în urma unor presiuni din partea administrației Trump, ia în calcul să organizeze alegeri prezidenţiale şi un referendum asupra unui potenţial acord de pace cu Rusia – până la jumătatea lui mai.

Statele Unite nu condiționează garanțiile de securitate de organizarea alegerilor

Președintele ucrainean a dezmințit totodată că Statele Unite ar fi ameninţat să nu mai furnizeze garanţii de securitate, în cazul în care Ucraina nu organizează alegeri până în vară. Potrivit lui Zelenski, administrația Trump nu face o legătură între garanţiile de securitate şi alegeri.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat miercuri pentru AFP că Ucraina nu va organiza alegeri decât atunci când situaţia de securitate îi va permite acest lucru.

„Teroarea rusă continuă şi nimic nu arată că Rusia este interesată să pună capăt războiului”, a declarat oficialul respectiv, citat sub rezerva anonimatului.

Consens politic în Ucraina în privința organizării alegerilor

Un deputat influent din cadrul partidului Slujitorul Poporului, majoritar în Rada Supremă, a declarat de asemenea pentru AFP că rămâne în continuare un consens politic potrivit căruia Ucraina „nu poate organiza vreun referendum şi nici alegeri pe timpul legii marţiale”, decretată după declanșarea războiului la scară largă, la 24 februarie 2022.

„Ideea organizării unui referendum, pentru a permite poporului ucrainean să-şi spună părerea despre un posibil acrod de pace, nu este nouă şi a fost abordată în cursul recentelor negocieri cu ruşii şi americanii la Abu Dhabi”, a declarat el.

De partea ucraineană, acest proiect este susţinut de către unul dintre negociatori, și anume de şeful grupului parlamentar al Slujitorului Poporului, David Arahamia. „Însă evocarea unor date nu este doar prematură. Este o pură fantezie”, a afirmat deputatul ucrainean.

Rușii nu au anunțat dacă trimit o delegație la negocierile programate în SUA

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a declarat că noile negocieri trilaterale de pace sunt programate pe 17-18 februarie în Statele Unite, dar Rusia nu a răspuns dacă va trimite sau nu o delegație. „Nu știm deocamdată dacă Rusia este de acord sau nu cu negocierile din Statele Unite”, a spus șeful statului ucrainean.

În ceea ce privește încetarea războiului până în vară, așa cum scrie Financial Times că și-ar dori administrația Trump, Zelenski a declarat că acest lucru este posibil doar dacă Rusia își încetează agresiunea.

„Cât despre faptul dacă eu cred că războiul se poate termina… Nu depinde doar de Ucraina, depinde de America, care trebuie să exercite presiuni asupra Rusiei. Îmi pare rău să spun că trebuie, dar nu există altă cale. Dacă partea agresoare ar avea voință (să oprească luptele – n.r.), așa cum își dorește Ucraina, atunci putem încheia luptele până în vară”, a conchis președintele ucrainean.