Comisia Europeană a transmis pentru Kyiv Independent că nu comentează afirmațiile lui Orban, dar a confirmat că se află „aproape de un acord” cu SUA și Ucraina pentru un „cadru unic de prosperitate”. Ministerul de Externe al Ucrainei a refuzat să ofere declarații pe această temă.

Orban a susținut pe Facebook că Ucraina ar trebui să primească 800 de miliarde de dolari în următorii 10 ani. Publicațiile maghiare Telex și Portfilio au relatat că această sumă ar include fonduri din partea Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii și investiții private. Premierul ungar a adăugat că Ucraina ar mai putea beneficia de 700 de miliarde de euro (823 de miliarde de dolari) sub formă de ajutor militar, bani care, potrivit acestuia, ar putea fi alocați până în 2040.

Politico a confirmat existența unui document care sugerează că SUA și UE intenționează să atragă 800 de miliarde de dolari din fonduri publice și private pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea invaziei Rusiei.

De asemenea, vicepremierul ucrainean pentru integrare europeană, Taras Kachka, a declarat pe 20 ianuarie că Ucraina urmează să primească 800 de milioane de dolari ca parte a unui „pachet de prosperitate” negociat cu SUA și UE. Acest pachet face parte dintr-un plan de pace în 20 de puncte, aflat în discuție sub medierea Statelor Unite.

Controverse și reacții internaționale

Ungaria și-a exprimat opoziția față de aderarea Ucrainei la UE și a criticat ajutorul oferit Kievului. Viktor Orban a afirmat că acest sprijin ar putea „distruge Uniunea Europeană” și a susținut că finanțarea Ucrainei ar trebui să fie o decizie voluntară a fiecărui stat membru, nu un angajament colectiv al UE. Relația strânsă a premierului ungar cu președintele rus Vladimir Putin a fost de asemenea menționată în acest context.

Într-un discurs recent de la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la aliații europeni pentru intensificarea sprijinului militar și financiar.

Orban a răspuns acestei intervenții printr-o postare pe rețelele sociale: „În timp ce președintele Zelenski stă pe un cal, locuitorii Bruxelles-ului sunt gata să plătească, precum ofițerii militari”. Totodată, Orban a declarat că „în următorii 100 de ani nu va exista un parlament în Ungaria care să voteze pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană” .

Progresul Ucrainei către aderarea la UE

Ucraina a depus cererea de aderare la UE în februarie 2022, la scurt timp după debutul invaziei ruse la scară largă. Kievului i s-a acordat statutul de candidat în același an, iar în 2024 Uniunea Europeană a demarat oficial discuțiile de aderare. Totuși, negocierile privind grupurile de aderare nu au înregistrat progrese semnificative, fiind blocate în parte de opoziția Ungariei.

Potrivit unui proiect de propunere de pace, publicat de Financial Times în decembrie 2025, aderarea Ucrainei la UE ar putea avea loc până la 1 ianuarie 2027 printr-un proces accelerat. Pe de altă parte, Kachka a afirmat pe 22 ianuarie că Ucraina ar putea deveni membră a Uniunii Europene abia în 2028, dacă reușește să finalizeze reformele necesare până la sfârșitul lui 2027.

Comisia Europeană a subliniat progresele „impresionante” realizate de Ucraina în implementarea reformelor, chiar și pe timpul războiului. Procesul de verificare a fost finalizat de CE în septembrie 2025, iar discuțiile privind integrarea europeană continuă.

