Sprijin financiar consistent pentru Ucraina

Comisia Europeană a transmis pentru Kyiv Independent că nu comentează afirmațiile lui Orban, dar a confirmat că se află „aproape de un acord” cu SUA și Ucraina pentru un „cadru unic de prosperitate”. Ministerul de Externe al Ucrainei a refuzat să ofere declarații pe această temă.

Orban a susținut pe Facebook că Ucraina ar trebui să primească 800 de miliarde de dolari în următorii 10 ani. Publicațiile maghiare Telex și Portfilio au relatat că această sumă ar include fonduri din partea Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii și investiții private. Premierul ungar a adăugat că Ucraina ar mai putea beneficia de 700 de miliarde de euro (823 de miliarde de dolari) sub formă de ajutor militar, bani care, potrivit acestuia, ar putea fi alocați până în 2040.

Politico a confirmat existența unui document care sugerează că SUA și UE intenționează să atragă 800 de miliarde de dolari din fonduri publice și private pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea invaziei Rusiei.

De asemenea, vicepremierul ucrainean pentru integrare europeană, Taras Kachka, a declarat pe 20 ianuarie că Ucraina urmează să primească 800 de milioane de dolari ca parte a unui „pachet de prosperitate” negociat cu SUA și UE. Acest pachet face parte dintr-un plan de pace în 20 de puncte, aflat în discuție sub medierea Statelor Unite.

Controverse și reacții internaționale

Ungaria și-a exprimat opoziția față de aderarea Ucrainei la UE și a criticat ajutorul oferit Kievului. Viktor Orban a afirmat că acest sprijin ar putea „distruge Uniunea Europeană” și a susținut că finanțarea Ucrainei ar trebui să fie o decizie voluntară a fiecărui stat membru, nu un angajament colectiv al UE. Relația strânsă a premierului ungar cu președintele rus Vladimir Putin a fost de asemenea menționată în acest context.

Într-un discurs recent de la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la aliații europeni pentru intensificarea sprijinului militar și financiar.

Orban a răspuns acestei intervenții printr-o postare pe rețelele sociale: „În timp ce președintele Zelenski stă pe un cal, locuitorii Bruxelles-ului sunt gata să plătească, precum ofițerii militari”. Totodată, Orban a declarat că „în următorii 100 de ani nu va exista un parlament în Ungaria care să voteze pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană” .

Progresul Ucrainei către aderarea la UE

Ucraina a depus cererea de aderare la UE în februarie 2022, la scurt timp după debutul invaziei ruse la scară largă. Kievului i s-a acordat statutul de candidat în același an, iar în 2024 Uniunea Europeană a demarat oficial discuțiile de aderare. Totuși, negocierile privind grupurile de aderare nu au înregistrat progrese semnificative, fiind blocate în parte de opoziția Ungariei.

Potrivit unui proiect de propunere de pace, publicat de Financial Times în decembrie 2025, aderarea Ucrainei la UE ar putea avea loc până la 1 ianuarie 2027 printr-un proces accelerat. Pe de altă parte, Kachka a afirmat pe 22 ianuarie că Ucraina ar putea deveni membră a Uniunii Europene abia în 2028, dacă reușește să finalizeze reformele necesare până la sfârșitul lui 2027.

Comisia Europeană a subliniat progresele „impresionante” realizate de Ucraina în implementarea reformelor, chiar și pe timpul războiului. Procesul de verificare a fost finalizat de CE în septembrie 2025, iar discuțiile privind integrarea europeană continuă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Elle.ro
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă poate fi înlocuit de Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare la Guvern
Știri România 21:07
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă poate fi înlocuit de Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare la Guvern
Ilie Bolojan spune că România poate da un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace al lui Trump
Știri România 20:44
Ilie Bolojan spune că România poate da un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace al lui Trump
Parteneri
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Adevarul.ro
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
A aflat din social media că soțul vrea să divorțeze. Camelia Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de bărbat
Fanatik.ro
A aflat din social media că soțul vrea să divorțeze. Camelia Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de bărbat
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
Elle.ro
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cine este Alberto Hangan, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 19:55
Cine este Alberto Hangan, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Cine este Roxana Condurache, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 19:10
Cine este Roxana Condurache, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Fată de 15 ani, dată dispărută după ce nu a mai ajuns la şcoală. Obiectele personale, găsite pe pod
ObservatorNews.ro
Fată de 15 ani, dată dispărută după ce nu a mai ajuns la şcoală. Obiectele personale, găsite pe pod
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Mediafax.ro
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
VIDEO Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
StirileKanalD.ro
VIDEO Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Wowbiz.ro
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Mama unuia dintre ucigașii lui Mario RUPE TĂCEREA: „El a comis fapta... Vezi mai mult
KanalD.ro
Mama unuia dintre ucigașii lui Mario RUPE TĂCEREA: „El a comis fapta... Vezi mai mult

Politic

Ilie Bolojan a vorbit despre varianta demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Politică 20:22
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Nicușor Dan nu e de acord cu o decizie a Guvernului Bolojan: „Toată lumea cumpără cu 10% mai puţin, românii au suferit deja”
Politică 09:47
Nicușor Dan nu e de acord cu o decizie a Guvernului Bolojan: „Toată lumea cumpără cu 10% mai puţin, românii au suferit deja”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români
Fanatik.ro
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)
Spotmedia.ro
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)