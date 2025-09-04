Am discutat cu Donald Trump „în primul rând despre cum să împingem situația (agresiunea rusă împotriva Ucrainei – n.r.) către o pace reală”, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit șefului statului ucrainean, au fost luate în considerare „diverse opțiuni”. „Cel mai important lucru este să facem presiuni pentru a forța sfârșitul războiului cu măsuri puternice, inclusiv economice. Cheia păcii este de a priva mașina de război rusă de bani, de a o priva de resurse”, a subliniat Zelenski.

O parte a discuției a constat în găsirea unor modalități de a asigura o „protecție maximă a cerului ucrainean”, a mai spus președintele ucrainean.

„Chiar și dacă nu există pace, ucrainenii nu ar trebui să fie supuși atacurilor constante ale Rusiei. Rachetele și dronele rusești nu ar trebui să ia vieți omenești. Ucraina a propus ca Statele Unite să ia în considerare un format special pentru protejarea cerului ucrainean”, a anunțat Volodimir Zelenski.

La rândul lui, Donald Trump le-a cerut liderilor europeni să nu mai cumpere petrol rusesc. Potrivit unui oficial de la Casa Albă, Europa a plătit în ultimul an 1,1 miliarde de dolari pentru petrol provenit din Rusia.

Liderul republican de la Casa Albă le-a mai transmis omologilor săi europeni să pună presiuni economice asupra Chinei pentru a o forța să nu mai ajute Rusia să poarte războiul împotriva Ucrainei.

Recomandări Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă

Potrivit președintelui francez Emmanuel Macron, 26 de ţări, în principal europene, s-au angajat să participe la o forţă internaţională ca parte a garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia.