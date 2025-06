Întrebat dacă Rusia ar putea ataca în câteva luni, liderul de la Kiev a spus că nu „crede că Putin este pregătit”.

Mai mult, Zelenski a mai adăugat că planurile membrilor NATO de a crește cheltuielile de apărare la 5% din PIB până în 2035 sunt „foarte lente”: „Credem că, începând din 2030, Putin poate avea capacități semnificativ mai mari”, a spus Zelenski în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Mark Austin, conform Sky News.

„Astăzi, Ucraina îl împiedică, nu are timp să instruiască armata”, a mai spus el. Conform liderului ucrainean, soldații ruși sunt „anihilați și nimiciți pe câmpul de luptă”.

„În orice caz, Putin are nevoie de o pauză, are nevoie ca sancțiunile să fie ridicate, are nevoie de o armată antrenată. Iar 10 ani este o perioadă foarte lungă. El va avea o nouă armată pregătită până atunci”.

Amintim că, pe 24 și 25 iunie, liderii celor 32 de state membre NATO se întâlnesc la Haga, într-un summit cu implicații strategice pentru Europa și SUA. Subiectul principal este o creștere drastică a bugetului de apărare, de la 2% la 5% din PIB.