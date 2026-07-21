Oleksandr Sîrskîi, în vârstă de 60 de ani, deținea funcția din februarie 2024 și era considerat unul dintre cei mai importanți lideri militari ai Ucrainei. El a condus în mod special apărarea Kievului la începutul invaziei ruse la scară largă și contraofensiva de succes din Harkov.

Demiterea lui Sîrskîi vine după câteva zile de proteste în sprijinul ministrului apărării Mîhailo Fedorov, care a fost demis pe 14 iulie. Fedorov l-a acuzat pe Sîrskîi de faptul că a forțat înlăturarea sa din guvern și că a obstrucționat tentativele de reformare a armatei.

Născut în Rusia, Oleksandr Sîrskîi nu a reușit niciodată să scape de reputația de general cu mentalitate sovietică, detractorii săi poreclindu-l „Măcelarul”.

„Am decis că noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei va fi Mîhailo Drapatîi. Împreună cu Mîhailo, Evhen Hmara şi Pavlo Palisa am stabilit cum trebuie reorganizată structura Statului Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Este un fapt că Oleksandr Sîrskîi a asigurat succesele Ucrainei în apărarea Kievului, în contraofensiva din Harkov şi în operaţiunea din Kursk. S-a parcurs un drum semnificativ, apărarea Ucrainei continuă, iar fiecare soldat merită un tratament demn. Le sunt recunoscător lui Oleksandr Sîrskîi şi fiecărui soldat al nostru pentru poziţiile puternice ale Ucrainei pe front”, a transmis Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat totodată că i-a oferit lui Mîhailo Fedorov un „post demn” pentru a coordona componenta tehnologică a țării.

În pofida scandalului legat de conducerea militară, Ucraina se află într-o poziție mai bună pe câmpul de luptă, reușind să oprească înaintarea trupelor invadatoare și să efectueze atacuri aeriene eficiente în teritoriul rus.

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