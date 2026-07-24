Ce faci dacă pierzi carnetul de muncă? Soluții pentru a dovedi vechimea înainte de 2001

Pentru românii care se apropie de pensionare și au lucrat înainte de 1 aprilie 2001, carnetul de muncă rămâne un document esențial.

Deși nu mai este utilizat de mai bine de un deceniu, pierderea acestuia nu înseamnă automat pierderea dreptului la pensie. Așa cum a explicat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București, legislația oferă alternative pentru a dovedi vechimea în muncă și contribuțiile sociale anterioare acestei date.

Ce se întâmplă cu datele după 1 aprilie 2001

Începând cu 1 aprilie 2001, toate contribuțiile sociale și veniturile angajaților sunt înregistrate electronic în baza de date a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Conform Legii nr. 19/2000, angajatorii au obligația să trimită lunar declarații privind contribuțiile de asigurări sociale și evidența nominală a salariaților. „Astfel, datele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie sunt preluate automat din bazele de date instituționale, iar persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai trebuie să caute, să obțină și să depună adeverințe de la foștii angajatori“, a declarat Cristiana Dumitrescu.

Această digitalizare a eliminat necesitatea păstrării unui document fizic, precum carnetul de muncă, pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, însă situația este diferită pentru anii anteriori acestei date.

Când sunt necesare adeverințele de la angajatori

Datele de muncă și contribuțiile realizate înainte de 1 aprilie 2001 erau consemnate în carnetul de muncă. Dacă acest document este pierdut, adeverințele eliberate de foștii angajatori sau deținătorii legali ai arhivelor devin esențiale. „Adeverințele sunt necesare doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, în cazul în care veniturile realizate nu sunt menționate în carnetul de muncă. De asemenea, sunt necesare pentru venituri suplimentare, cum ar fi prime sau bonusuri, care nu sunt trecute în carnet”, a explicat Cristina Dumitrescu pentru Digi24.ro.

În cazul în care fostul angajator nu mai există, aceste documente pot fi obținute de la deținătorii legali ai arhivelor sau de la operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale.

Dacă documentele necesare nu mai sunt disponibile, se poate recurge la alte mijloace de probă legale sau chiar la reconstituirea vechimii printr-o acțiune judecătorească.

Ce documente justificative sunt acceptate

Casa Națională de Pensii Publice poate solicita diverse documente pentru a verifica informațiile din adeverințe, mai ales pentru încadrările în fostele grupe I și II de muncă.

Printre documentele acceptate se numără:

  • Actul administrativ de nominalizare în fostele grupe superioare de muncă;
  • Contractul individual sau colectiv de muncă;
  • Deciziile interne ale angajatorului;
  • Extrase din statele de plată care indică secția sau locul de muncă;
  • Alte documente justificative din arhive.

Angajatorii sau deținătorii arhivelor au obligația legală de a pune la dispoziție aceste documente la cererea Casei Naționale de Pensii Publice sau a caselor teritoriale de pensii.

Ce pași trebuie să urmezi dacă ai pierdut carnetul de muncă

Dacă ai pierdut carnetul de muncă, primul pas este să declari pierderea în Monitorul Oficial. Acest lucru se poate face online, completând formularul disponibil pe platforma Monitorului Oficial și încărcând documentele necesare, care includ:

  • O cerere de publicare datată și semnată;
  • Copia actului de identitate;
  • Copia carnetului de muncă, dacă este disponibilă.

Publicarea anunțului nu reprezintă însă dovada vechimii în muncă, ci doar o formalitate legală care permite utilizarea altor documente justificative pentru stabilirea pensiei.

Cum dovedești vechimea fără carnetul de muncă

Dacă documentul lipsește, vechimea în muncă poate fi dovedită prin adeverințe originale emise de angajatori, deținătorii legali ai arhivelor sau operatorii autorizați de Arhivele Naționale. Adeverințele trebuie să includă detalii precum perioada lucrată, funcția ocupată, salariul și eventualele sporuri permanente sau nepermanente. În cazurile în care o perioadă de muncă nu este menționată în carnetul de muncă, adeverința trebuie să justifice această omisiune.

Pentru cei care au lucrat la firme care nu mai există, cererile pentru adeverințe trebuie adresate arhivelor legale ale fostului angajator. În situații excepționale, când documentele nu mai pot fi găsite, se poate apela la instanță pentru reconstituirea vechimii sau a altor date relevante pentru calculul pensiei.

După 1 aprilie 2001, toate datele privind veniturile și contribuțiile sunt transmise electronic de către angajatori și disponibile în sistemul informatic al CNPP. „Astfel, informațiile sunt preluate automat, fără ca persoanele asigurate să mai fie nevoite să depună adeverințe suplimentare“, a mai precizat Cristiana Dumitrescu. Acest lucru simplifică procedura de pensionare pentru cei care au lucrat după această dată.

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