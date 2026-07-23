Ce înseamnă literele „OD” de pe indicator

Abrevierea „OD” înseamnă „Ortsdurchfahrt”, adică „traversarea localității” în limba germană. Acest marcaj, care poate fi găsit pe plăcuțe dreptunghiulare sau pe pietre amplasate la intrarea în localități, semnalizează o schimbare de responsabilitate financiară.

Deși acest semn nu impune limite de viteză sau reguli de prioritate și nu vizează șoferii, el marchează un punct de tranziție unde statul preia responsabilitatea pentru întreținerea carosabilului, inclusiv reparațiile, renovările și instalarea indicatoarelor rutiere.

Totuși, municipalitățile locale rămân responsabile pentru trotuare, locuri de parcare și iluminatul stradal adiacent drumului, conform T-Online.

Finanțarea lucrărilor de întreținere depinde de dimensiunea localității traversate de drumul național. În cazul localităților mici, guvernul federal suportă cheltuielile asociate carosabilului. Însă, pentru orașele mai mari, care dispun de resurse financiare mai consistente, responsabilitatea acestor costuri poate reveni administrației locale.

Totuși, în contextul extinderii orașelor și al apariției de noi cartiere rezidențiale, autoritățile ajustează periodic limitele acestor sectoare de traversare, ceea ce poate duce la repoziționarea indicatoarelor OD.

Ce înseamnă literele VE

În anumite landuri germane, marcajele „OD” sunt completate de litere suplimentare, precum „V” și „E”. Acestea indică segmente specifice ale drumului:

– „V” semnifică „Verknüpfungsbereich” (zonă de interconectare), adică porțiunile unde drumurile naționale se intersectează cu rețeaua locală.

– „E” înseamnă „Erschliessungsbereich” (zonă de acces), referindu-se la porțiunile unde drumul trece prin zone rezidențiale.

Această clasificare permite autorităților să facă distincția între traficul de tranzit și cel local, optimizând astfel gestionarea resurselor disponibile.

Regula „OD” nu se aplică în cazul autostrăzilor. Acestea rămân exclusiv sub autoritatea federală, iar administrațiile locale nu au nicio obligație financiară pentru carosabil, poduri sau măsuri de reducere a zgomotului.

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