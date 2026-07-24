Drumul Expres Brăila – Galați: stadiu fizic de 97%

Piesa de rezistență a drumului expres de 10,76 kilometri care va uni Galațiul de Brăila este, fără îndoială, noul pod hobanat peste râul Siret. Ajuns la un stadiu fizic de aproape 97% la nivelul întregului proiect DEx6, șantierul avansează pas cu pas la structura de peste 300 de metri lungime.

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a precizat joi, 23 iulie, că montarea unui nou segment de tablier la podul peste râul Siret a fost amânată din cauza vremii nefavorabile!

„Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au forțat constructorul (UMB) să amâne ridicarea și montarea unui segment din tablierul podului hobanat, deși pentru această operațiune sunt mobilizate în șantier utilajele și muncitorii. Constructorul va relua lucrările imediat ce vremea va permite”, a transmis Cristian Pistol, joi, pe Facebook, postând și un clip video cu stadiul lucrărilor.

Drumul Expres Brăila – Galați are o lungime de 10,76 km, iar valoarea contractului, finanțat prin Programul Transport, este de 449,42 milioane de lei, fără TVA. Contractul pentru realizarea acestei șosele de mare viteză a fost atribuit asocierii de companii românești deținute de Dorinel Umbrărescu, respectiv Spedition UMB, Tehnostrade și SA&PE Construct.

Al doilea cel mai mare pod hobanat din România

Noul pod hobanat peste râul Siret, de pe traseul DEx6 Brăila – Galați, are o lungime de 307,75 metri și reprezintă al doilea cel mai mare pod de acest tip din România, după podul hobanat de la Agigea. Structura sa impresionează printr-o deschidere centrală de 130 de metri peste cursul apei și două deschideri secundare de câte 80 de metri.

Podul face parte dintr-un ansamblu continuu mult mai amplu, de peste 1,7 kilometri, care include viaducte de acces pe ambele maluri și un pasaj peste un complex feroviar.

„Acest nou pod este realizat din nouă tronsoane, fiecare cu o greutate de 90 de tone, iar la poziționarea lor este folosită o macara de 700 de tone. După alinierea sectoarelor de tablier, acestea vor fi sudate și conectate prin hobane la stâlpii de susținere construiți pe cele două maluri ale Siretului”, a mai precizat Cristian Pistol.

Fundația întregii structuri a necesitat forarea, armarea și turnarea a sute de piloți.

Progres de 1,5% în 7 luni

DEx6 va uni orașele Brăila și Galați, dar și provinciile istorice Moldova și Muntenia, printr-o conexiune directă și rapidă.

„Acest nou drum expres va pune în valoare și mai mult podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, aflat deja în exploatare, ceea ce va contribui la dezvoltarea economică și la creșterea relevanței strategice a regiunilor din sud-estul, dar și din nord-estul României”, a mai adăugat directorul CNAIR.

Cu toate acestea, deși proiectul a ajuns aproape de pragul de 97%, șeful CNAIR, Cristian Pistol, nu a avansat un termen clar pentru darea în trafic. De altfel, ritmul lucrărilor a încetinit vizibil: raportat la stadiul de 95,5% înregistrat la sfârșitul anului trecut, șantierul a avansat cu doar 1,5% în ultimele șapte luni.

Constructorii sunt ținuți în loc de subcontractorul italian, care întârzie livrarea hobanelor, elemente esențiale pentru finalizarea podului.

„Acolo în mod normal trebuia să fie gata până acum. În afară de podul hobanat de peste Siret, tot drumul este gata, e finalizat, din ce am discutat cu constructorii. Hobanele respective au fost comandate din Italia și cei care trebuiau să le livreze au întârziat livrarea lor de șantier. Au tabliere acolo, toate elementele, mai puțin aceste hobane. Problema la podurile hobanate și la cele suspendate este că dacă nu ai hobanele sau tiranții, depinde de categoria podului, nu poți să montezi tablierul…”, a precizat, la începutul lunii iulie, Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, pentru Libertatea.

Termenul estimat de autorități pentru finalizarea proiectului este toamna acestui an.

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