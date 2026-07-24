„Insula Iubirii- Reuniuni” a debutat aseară la Antena 1 și i-a adus față în față pe cei mai controversați concurenți din sezoanele trecute. Printre aceștia s-au numărat Marcel, Maria Covaș și Danny Boy.

Marcel, fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut furori în Thailanda și i-a amuzat teribil pe telespectatori, prin replicile sale care mai de care mai savuroase. Ca de obicei, Marcel a oferit telespectatorilor o porție zdravănă de amuzament, iar perlele pe care le-a scos pe gură nu vor fi uitate prea curând, cu siguranță!

„Marvelos”, „agust”, „felicios”, „te plimbi ca țăstul”, au fost doar o parte dintre perlele pe care Marcel le-a spus, la Insula Iubirii – Reuniunea, potrivit Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Marcel nu a vrut să o vadă pe Maria Covaș, cea de care se îndrăgostise la Insula Iubirii 2024

Dacă la Insula Iubirii i se aprindeau călcâiele după maria Covaș, Marcel nici nu vrea să o vadă acum! Drept dovadă, fosta ispită a refuzat ca blondina să i se alăture la Reuniuni.

„Având în vedere că, na… nu mi-a făcut plăcere, a fost suficient ce am văzut acolo. Poți să-ți faci operații, dar caracterul nu se operează (…) O impresie proastă, ce pot să spun, că de aia nu am avut plăcerea să mă întâlnesc aici”, a declarat Marcel, la Insula Iubirii – Reuniuni.

Din 23 iulie, Antena 1 a lansat „Insula Iubirii – Reuniuni”, o emisiune specială în care unii dintre cei mai controversați foști concurenți revin în fața telespectatorilor pentru a dezvălui ce s-a întâmplat cu relațiile lor după experiența trăită în Thailanda.

Marcel de la „Insula iubirii” 2024 s-a mutat în Spania

La Insula iubirii 2024, Marcel Andrei a făcut furori în rolul de ispită și a devenit viral pe rețelele de socializare după expresiile lui rostite în emisiunea de la Antena 1. „Hola, mami! Che guapa”, îi spunea concurentei Maria, care l-a dezamăgit profund în emisiune și, în final, el a părăsit show-ul singur.

Cu toate acestea, după emisiune, el și-a găsit fericirea în brațele Aminei, cu care s-a și căsătorit. De curând, cei doi au și părăsit România și s-au mutat în Spania, în Tenerife, acolo unde el locuia înainte de show

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE