Specialiștii avertizează că excesul de igienă poate avea efecte negative asupra barierei naturale a pielii, ducând la iritații, uscăciune și un risc crescut de infecții.

Ce este microbiomul pielii și cum îl protejăm

Pielea, cel mai mare organ al corpului, este protejată de microbiomul său – un ecosistem de microorganisme benefice – și de un strat de lipide și apă numit film hidrolipidic. Acest strat menține elasticitatea și funcția de protecție a pielii.

Spălarea excesivă, mai ales cu apă fierbinte și geluri agresive, poate elimina acest strat, provocând:

deshidratarea pielii: capacitatea de reținere a umidității scade;

iritații: apar senzații de strângere, înroșire sau crăpături;

infecții: variera slăbită favorizează eczemele și alte afecțiuni dermatologice.

Conform specialiștilor, o persoană fără activități fizice intense are nevoie de o spălare completă doar de 2-3 ori pe săptămână, în afara zilelor cu transpirație excesivă sau temperaturi ridicate.

Apa fierbinte, un pericol pentru piele

Spălarea zilnică nu trebuie să fie totală. Este suficient să ne concentrăm pe zonele critice (axile, zonele intime, picioare). Restul corpului poate fi clătit cu apă curată, dacă nu este vizibil murdar.

Temperatura apei și durata spălării sunt esențiale:

Alegeți apă călduță: apa fierbinte dizolvă lipidele naturale ale pielii.

Timp redus – Limitați dușurile la 3-5 minute pentru a minimiza impactul asupra barierei naturale.

Joacă un rol important în menținerea sănătății pielii. Săpunurile tradiționale, cu pH alcalin (9-10), sunt agresive pentru piele, care are un pH natural de 5,5.

Dermatologii recomandă utilizarea syndetelor (detergenți sintetici), care au un pH neutru sau acid, fiind mai blânde cu pielea.

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