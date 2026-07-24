Cu o comunitate uriașă în mediul online – peste 2,4 milioane de urmăritori pe YouTube și Instagram, 1 milion pe Facebook și peste 800.000 pe TikTok -, creatorul de conținut își derulează activitățile financiare printr-o singură entitate juridică activă.

Cifre record pentru firma lui Dorian Popa

Dorian Popa este unicul asociat al societății Dorian Popa Show SRL, companie înființată în 2018 și înregistrată cu obiect de activitate în domeniul interpretării artistice. Potrivit datelor ONRC și bilanțurilor financiare consultate de sursa citată, performanța financiară a firmei a crescut substanțial în ultimul an.

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Cifră de afaceri este 5,1 milioane de lei în 2025, în creștere cu 84% față de anul 2024.

Marja de profit net este 60,5%, cu 14 puncte procentuale mai mare decât în 2024. Cu toate acestea, profitabilitatea rămâne sub nivelul din perioada 2018-2022, când depășea pragul de 78%.

Compania a funcționat cu un număr mediu de 2 angajați în ultimii doi ani.

De asemenea, datele furnizate de platforma Termene.ro arată că alte două firme în care artistul a fost asociat – Dorian Popa Novat și Dorian Popa Free – au fost radiate în cursul anului 2025.

Ce schimbări a făcut Dorian Popa în locuința sa

Zilele trecute, Dorian Popa a prezentat imagini din vila sa complet renovată. Artistul a schimbat designul locuinței și le-a oferit fanilor un tur al fiecărei încăperi, inclusiv al terasei, piscinei și garajului.

„Am încercat să fac niște scări frumoase, ieșite din comun, speciale. Biroul este locul în care sunt extrem de mândru pentru că acolo, pe perete, vedem rezultatul miilor de ore de muncă”, a declarat artistul. La finalul prezentării, Dorian Popa le-a arătat urmăritorilor și exteriorul vilei. Artistul a inclus în tur terasa, piscina și garajul în care își păstrează Lamborghiniul, automobil evaluat la aproximativ 300.000 de euro și care face parte dintre cele mai cunoscute bunuri din colecția sa.



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