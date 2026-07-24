Percheziții-fulger la București, Plopeni și Cugir

Procurorii DNA au făcut percheziții, ieri, împreună cu polițiști, atât la Uzina Mecanică București, cât și la Uzina Mecanică Plopeni, dar și la două fabrici ale Romarm de la Cugir. În urma descinderilor, trei directori, respectiv directorul general al UM București, precum și directorul general și directorul comercial de la UM Plopeni au fost duși la audieri, iar apoi reținuți pentru 24 de ore.

Uzina Mecanică Bucureșți (UMB) este fabrica în care au fost produse celebrele blindate Piranha 5.

Corupție cu repetiție la Uzina Mecanică Plopeni și Cugir

La începutul anului, Libertatea dezvăluia că Tribunalul București a pronunțat sentința pe fond într-un alt dosar de corupție la Uzina Mecanică Plopeni, în care au fost trimiși în judecată fostul director comercial Marian Bratu (trafic de influență) și consilierul juridic Claudia Oprișenescu (complicitate la trafic de influență).

Uzina Mecanică Plopeni, care produce muniție și armament și se află în subordinea Ministerului Economiei, a fost zguduită la sfârșitul anului 2022 de un scandal de corupție în care a fost implicat consilierul directorului general de la vremea respectivă și consilierul juridic Claudia Oprișenescu.

Joi, 23 iulie, au fost percheziții DNA și la UM Cugir și Fabrica de Arme. Mai multe persoane din conducerea societăților sunt vizate într-o anchetă privind o serie de achiziții.

Directorul UM Cugir, Mircea Trifan, a declarat pentru că a avut loc un control DNA, atât la sediul UM Cugir cât și la domiciliul său: Un control DNA, au luat niște acte. Sunt vizat pentru că sunt directorul. Este vorba de niște achiziții de materiale electrice”, a spus Mircea Trifan.

Asupra directorului UM Cugir nu ar fi fost impusă nici o măsură, doar i-au fost ridicate telefoanele mobile. Contactat de reporterii ziarulunirea.ro, Nicu Fălcoi, noul administrator special al Uzinei Mecanice Cugir, nu a vrut să facă declarații privind ancheta DNA.

Romarm se plânge oficial de „un proces grav de devalizare”

Conducerea Romarm a transmis un comunicat de presă în care atrage atenția că secțiile de producție din filiale se confruntă cu un proces grav de devalizare, degradare a activelor și decalaje tehnologice. Compania avertizează că acest fenomen va continua dacă nu se intervine de urgență.

Romarm spune că deși a propus încă din aprilie 2026 un plan de soluții aprobate de Guvern, Administrația Prezidențială și Consiliul de Administrație, ministerul nu a luat nicio decizie și a ignorat deficiențele semnalate repetat.

Compania acuză faptul că este menținută într-un rol de simplu „dispecer”, solicitând instrumentele necesare pentru a prelua controlul real asupra întregului proces de producție și a stopa distrugerea activelor.

Ultimele evenimente confirmă urgența de a crea o structură de conducere mai suplă, mai transparentă și mai eficientă pentru a restructura sectorul de stat, subliniază Romarm.

Uzina Mecanică București (UMB) se ocupă cu producția, asamblarea, modernizarea și mentenanța vehiculelor blindate și a tancurilor.

Producția tancului TR-85M1 și revitalizarea versiunii TR-85M1R.

Producția transportoarelor blindate Piranha V destinate Armatei Române, în parteneriat cu General Dynamics Land Systems.

Rezultate financiare (2025):

Cifră de afaceri: 344 milioane lei

Profit: 12,5 milioane lei

Personal: 200 angajați

Uzina Mecanică Plopeni (UMP) se ocupă cu producția de muniție de artilerie și calibru mediu, componente pirotehnice și contramăsuri pentru armată.

Rezultate financiare (2025):

Cifră de afaceri: 108,5 milioane lei

Profit: 10,6 milioane lei

Personal: 410 angajați.

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