Parcagiul a amendat imediat cele 18 Ferrariuri parcate neregulamentar

Un incident neobișnuit a avut loc sâmbătă, 18 iulie 2026, la Konepaja din Vallila, Finlanda, unde un angajat al companiei Parkkipate a emis amenzi pentru 18 mașini Ferrari parcate aparent neregulamentar, relatează Iltalehti.fi.

Vehiculele participau la evenimentul internațional Arctic Tour și aveau permisiune specială de parcare, dar informația nu a ajuns la responsabilul cu verificarea.

Bărbatul a fost obligat să anuleze toate sancțiunile

Totuși, la scurt timp, parcagiul a fost nevoit să anuleze toate cele 18 sancțiuni pe care le-a aplicat în cazul mașinilor. Cele 18 Ferrariuri se pare că participau la un eveniment auto și aveau autorizație să parcheze în zonele nepermise.

„Toate amenzile au fost anulate, așa că puteți pune dopul înapoi pe sticla de șampanie, Pirkko sau Pate”, a scris pe Facebook Antti Raunio, un antreprenor local.

Raunio a explicat pentru portalul finlandez de știri că incidentul a fost cauzat de o eroare de comunicare: „Când toată lumea critică Parkkipate, trebuie să spun că angajatul a acționat corect. A fost doar o problemă de transmitere a informației”.

Parcagiul a confundat mașinile de la eveniment cu autoturismele turiștilor

Din cauza unei posibile confuzii cauzate de vacanțele din luna iulie, acest incident ar putea reprezenta un „record neoficial” pentru cel mai mare număr de amenzi emise simultan unor automobile Ferrari, potrivit lui Raunio.

„Nu cred că s-au mai scris vreodată 18 amenzi pentru Ferrari în același timp”, a mai precizat antreprenorul local, potrivit sursei citate mai sus.

Între timp, Parkkipate, compania ce se ocupă cu parcările din orașul finlandez, nu a oferit un răspuns oficial cu privire la acest eveniment.

În urmă cu doar o lună, șoferul unui Ferrari a luat o amendă uriașă în Ungaria, după ce polițiștii au văzut ce viteză avea. Bărbatul le-a spus oamenilor legii că „ar fi putut și mai rău” dacă mașina prindea 340 km/h.

Cât este amenda pentru parcarea în locuri nepermise în Finlanda

În Finlanda, legislația privind parcarea neregulamentară (pysäköintivirhemaksu) nu stabilește o sumă unică la nivel național. Cuantumul amenzii este decis de fiecare municipalitate în parte, în funcție de nivelul de aglomerație și de gravitatea abaterilor, fiind cuprins, în mod obișnuit, între 50 și 80 de euro, după cum arată legislația în vigoare.

La Helsinki, autoritățile aplică un sistem diferențiat pe zone. În centrul orașului (Zona 1), unde locurile de parcare sunt limitate și traficul este intens, amenda pentru oprirea sau parcarea nepermisă este de 80 de euro. În cartierele periferice și în zonele rezidențiale exterioare, sancțiunea scade la 60 de euro.

În centre urbane precum Tampere, Espoo, Vantaa sau Oulu, amenzile variază, de obicei, între 50 și 60 de euro, putând ajunge la 80 de euro doar în zonele ultracentrale ale anumitor comunități.

În zonele rurale sau în orașele de dimensiuni reduse, amenzile sunt sensibil mai mici, încadrându-se, de regulă, între 20 și 50 de euro.

În cât timp trebuie să achite șoferii amenda în Finlanda și care este procedura

Șoferul sancționat are la dispoziție un termen fix de 30 de zile pentru a achita amenda din momentul emiterii procesului-verbal.

În cazul depășirii celor 30 de zile, se aplică automat o penalizare fixă de 14 euro, iar suma totală este trimisă direct către organele de executare silită.

În situațiile în care automobilul parcat neregulamentar blochează căile de acces, stațiile de transport public sau creează un pericol direct pentru trafic, autoritățile locale dispun ridicarea sau blocarea roților. În acest caz, proprietarul este obligat să suporte, pe lângă amendă, și toate costurile aferente serviciilor de tractare și depozitare.

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