Lista include zece insule care captează atenția turiștilor prin combinația dintre frumusețea naturală, bogăția culturală și, uneori, un raport calitate-preț mai avantajos, relatează cotodianul britanic Daily Mail.

St. Lucia din Caraibe, o destinație preferată de cupluri

Insula St. Lucia din Caraibe devine o destinație preferată de cupluri datorită perisajelor spectaculoase și a resorturilor izolate. Munții Pitons, izvoarele termale Sulphur Springs și plajele de nisip negru și alb sunt doar câteva dintre atracțiile sale. Marigot Bay și Soufrière sunt locuri de neratat.

Munții Pitons. Foto: Profimedia Images

Porto Santo, în Madeira, Portugalia, atrage turiștii prin atmosfera relaxantă

Porto Santo, o alternativă mai liniștită a Madeirei, atrage tot mai mulți turiști pentru plajele sale aurii și atmosfera relaxantă. Plaja Porto Santo, de 9 km lungime, asigură o evadare departe de aglomerație, iar pasionații de drumeții pot explora trasee spectaculoase precum Vereda do Pico Branco sau Zimbralinho Beach Trail.

Praslin, insula exotică din Seychelles care câștigă popularitate

Praslin, a doua insulă ca mărime din Seychelles, câștigă popularitate datorită peisajelor protejate, faunei rare și plajelor aproape neatinse.

Este a doua cea mai mare insulă din Seychelles și găzduiește rezervația naturală Vallée de Mai, inclusă în patrimoniul UNESCO și supranumită adesea „Grădina Edenului”.

Un turist a scris pe Google Reviews: „Vizita la Vallée de Mai din Praslin a fost ca o călătorie într-un paradis preistoric. Plimbarea prin această pădure străveche de palmieri a fost o experiență de neuitat, cu arbori uriași, vegetație luxuriantă și o natură liniștită pretutindeni.”

Syros, din Grecia, alternativa mai puțin aglomerată la insulele grecești celebre

Syros oferă o alternativă mai puțin aglomerată la insulele grecești celebre precum Santorini și Mykonos. Situată în Marea Egee, insula este renumită pentru cultura sa, gastronomia locală și atmosfera autentică. O atracție inedită o reprezintă cele aproximativ 3.000 de pisici fără stăpân, care au transformat insula într-un refugiu pentru iubitorii de feline.

Lofoten, destinația nordică unde munții, fiordurile și plajele creează peisaje de poveste

Acest arhipelag din nordul Norvegiei este faimos pentru peisajele sale montane spectaculoase și fiordurile cristaline.

Vizitatorii se pot bucura de Soarele de la miezul nopții vara sau de Aurora Boreală între septembrie și aprilie. De asemenea, Kvalvika Beach oferă izolare completă și peisaje de poveste.

Palawan, în Filipine, atrage tot mai mulți turiști datorită peisajelor sale spectaculoase

Palawan atrage tot mai mulți turiști datorită peisajelor sale spectaculoase, cu stânci calcaroase și ecosisteme neatinse.

Entalula Beach, accesibilă doar cu barca, este considerată una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Aici, turiștii se pot bucura de nisipuri albe și ape cristaline, într-un decor natural și liniștit.

Entalula Beach. Foto: Profimedia Images

Culebra, Puerto Rico, recomandată pentru aventuri acvatice

Insula Culebra din Puerto Rico oferă o evadare liniștită pentru pasionații de snorkeling, scufundări și piscine naturale formate de maree.

Vizitatorii pot înota alături de țestoase și admira rezervațiile naturale și plajele din zonă.

Insula Sanibel, Florida, SUA, tot mai populară printre familii

Sanibel Island devine tot mai populară printre familii datorită plajelor sale liniștite și ușor accesibile. Bowman’s Beach este considerată cea mai retrasă plajă de pe insulă, oferind vizitatorilor intimitate și un peisaj natural deosebit.

Phu Quoc, în Vietnam, se remarcă prin ofertele sale de lux la prețuri accesibile

Phu Quoc, cea mai mare insulă a Vietnamului, se remarcă prin ofertele sale de lux la prețuri accesibile. Insula combină arhitectura europeană cu peisajele tropicale, oferind plaje cu nisip alb, apusuri spectaculoase și numeroase stațiuni și temple de explorat.

Fiji, un mix între bogăție culturală și oferte avantajoase

Fiji rămâne una dintre cele mai populare destinații insulare din 2026, cu un mix echilibrat între stațiuni prietenoase pentru familii, bogăție culturală și oferte avantajoase.

Iată și șase destinații de top care ar trebui evitate cu orice preț de turiști, în 2026.

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