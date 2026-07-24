A primit salariul integral și măriri salariale în timpul concediului medical

Între timp, femeia este anchetată de procurori pentru presupusă fraudă, existând suspiciunea că, în perioada în care figura în incapacitate de muncă, ar fi desfășurat alte activități profesionale.

Potrivit publicației Bild, profesoara, în vârstă de 62 de ani, a predat la școala profesională din Wesel între 2004 și 2009. Ulterior, aceasta a intrat în concediu medical din cauza unor probleme de sănătate mintală și nu s-a mai întors la catedră.

Cu toate acestea, salariul i-a fost plătit în continuare, iar datorită sistemului de salarizare aplicat funcționarilor publici din Germania, femeia a beneficiat și de avansarea automată în treptele de salarizare.

O purtătoare de cuvânt a guvernului districtual Düsseldorf a explicat: „Creșterea treaptă în cadrul unei grupe salariale este legată de vechimea în muncă. O perioadă de incapacitate de muncă din cauza bolii nu duce la întreruperea creșterii în trepte.”

Salariul a ajuns la peste 6.100 de euro pe lună

Profesoara și-a început activitatea în 2004, fiind încadrată în gradul de salarizare A13.

Aceasta a ajuns ulterior în treapta 12, cea mai înaltă din grila de salarizare, ceea ce i-a adus un salariu brut lunar de 6.174,04 euro. Asta, deși din 2009, adică de 17 ani, profesoara nu a mai predat nici o oră.

Femeia a beneficiat de cel puțin două majorări salariale în perioada în care s-a aflat în concediu medical.

Mai mult, începând din august, salariul aferent acestei trepte ar urma să crească la 6.381,49 euro brut, însă plata acestei majorări depinde de rezultatul procesului aflat pe rolul Tribunalului Administrativ din Düsseldorf.

Pensionată după un control medical

La sfârșitul lunii mai, în urma unui examen efectuat de un medic al autorităților sanitare, profesoara a fost pensionată pe motiv de incapacitate permanentă de muncă.

Din acel moment, ea nu mai primește salariul integral, ci pensia aferentă statutului de funcționar public, ceea ce înseamnă o diminuare a veniturilor cu aproximativ 1.500-2.000 de euro brut pe lună.

Femeia a contestat însă decizia în instanță și solicită anularea pensionării.

Autoritățile au precizat că, până la pronunțarea unei hotărâri definitive, partea din salariu care depășește valoarea pensiei este reținută.

Un purtător de cuvânt al guvernului districtual din Düsseldorf a explicat: „În cazul în care acțiunea funcționarului public împotriva pensionării va avea succes, salariul reținut va trebui plătit retroactiv.”

Procurorii o anchetează pentru o presupusă fraudă

Pe lângă litigiul administrativ, profesoara este vizată și de o anchetă penală.

Parchetul din Duisburg o suspectează că s-ar fi prefăcut bolnavă și că, în perioada concediului medical, ar fi lucrat ca medic naturist și ar fi participat inclusiv la un concurs pentru înființarea unei afaceri.

În luna martie, anchetatorii au efectuat o percheziție la locuința femeii, iar procurorii au anunțat că au fost descoperite „materiale potențial incriminatoare”, care sunt în prezent analizate.

Procedurile disciplinare au fost suspendate temporar până la finalizarea anchetei penale, deoarece concluziile acesteia pot influența sancțiunile administrative.

Deocamdată, femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar instanțele urmează să stabilească dacă acuzațiile formulate împotriva sa se confirmă.

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